Продукты в детские сады перевозили вместе с бензином

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, индивидуальный предприниматель Фролов на контрактной основе осуществлял поставку продуктов питания в бюджетные учреждения района, нарушая санитарно-эпидемиологические требования к перевозке товаров, условия контракта и положения законодательства о закупках.

Так, совместная проверка прокуратуры с районной администрацией и органами внутренних дел показала, что индивидуальный предприниматель поставлял яблоки, бананы, груши, помидоры, огурцы, яйца, куры, кефир, творог в детский сад №7 города Судогды в грязном фургоне, рядом с песком, горюче-смазочными материалами и канистрами с топливом. Хранение ряда продуктов при перевозке осуществлялось в открытом виде, в фургоне автомобиля чувствовался сильный запах бензина.

«С учетом выявленных нарушений поставка продуктов питания данным предпринимателем в учреждения района приостановлена, по данному факту прокуратурой района инициирована проверка, в его адрес внесено представление, результаты проверки также направлены в Управление Роспотребнадзора по Владимирской области для привлечения Фролова к административной ответственности» , – сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Факт нарушения законодательства о закупках и санитарно-эпидемиологических требований также выявлен в Лухтоновской школе-интернате. ИП Киселев поставил в учреждение 3 кг какао, остаточный срок годности которого на момент поставки составлял не более 1 месяца. Директора учреждения этот факт не смутил, товар был принят. С учетом числа детей (62 ребенка) и суточной нормы какао установлено, что данный товар мог бы использоваться и по истечении срока годности.

По факту выявленных нарушений директору учреждения внесено представление. Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.

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