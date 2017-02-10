Деньги малоимущим могут заменить натуральным продуктом

Идею создания продуктовых карт для малоимущих граждан озвучил глава Минпромторга Денис Мантуров. Есть уже некий проект, который дорабатывают сразу несколько ведомств. Суть в том, чтобы гарантированно снабдить малообеспеченных граждан продуктами питания.

Этим людям, согласно проекту, будут выдавать продуктовые карты, на которые станут зачислять баллы. Потратить их нужно в течение месяца. В список продуктов входят только нужные и полезные: овощи, фрукты, крупы, консервы, причем исключительно от отечественных производителей.

Поддержка малоимущих граждан «натуральным продуктом» не нова. И сегодня люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, имеющие низкий доход или вообще перебивающиеся без денег, получают продуктовые наборы.

– К нам нередко обращаются с этой целью, и мы всегда помогаем. Как вид социальной поддержки выдача продуктовых наборов не прописана, поэтому не оплачивается из бюджета. Но мы находим спонсоров. Сетевые магазины, рынки, производители, гипермаркеты собирают и передают нам продуктовые корзины, – рассказывает директор управления социальной защиты населения по городу Владимиру Елена Беряцкене.

Бюджетная поддержка малоимущих давно уже монетизирована, и, в общем-то, всех это устраивает. Так, малообеспеченные семьи, у кого малыши находятся на искусственном вскармливании, получают денежную компенсацию. С детьми первого года – 667 рублей ежемесячно, с детьми второго года – 488 рублей, с детьми третьего года – 363 рубля. Кроме того, малообеспеченные многодетные семьи получают 1090 рублей – ежемесячную компенсацию за питание и проезд до школы.

Фото: http://uszn-nvoron.e-gov36.ru/node/109

https://ruposters.ru/news/07-02-2017/minpromtorg-produkty-po-kartochkam