Боксер Александр Поветкин остается с Владимирской областью

Состав общественного совета по физкультуре и спорту губернатора Владимирской области не будет пересмотрен из-за новостей о новом допинговом скандале, в котором упоминается прославленный российский боксер-тяжеловес, чемпион олимпийских игр-2004 Александр Поветкин.

Андрей Сипач, директор департамента по физкультуре и спорте администрации Владимирской области, опроверг утверждение о том, что Поветкин может быть исключен из губернаторского общественного Совета. Руководитель регионального спортведомства уверен, что сегодня только от желания самого спортсмена зависит, насколько активной будет его общественная деятельность. Сегодня, по информации Сипача, Поветкин «немного замкнулся». «Поэтому тут нужно учитывать состояние спортсмена», – заметил директор департамента.

Александра Поветкина с Владимирской областью связывают многие проекты. В прошлом году он стал студентом владимирского филиала РАНХиГС. Кроме того, он – вице президент Областной Федерации бокса. Это общественное объединение – одно из самых активных в регионе. К примеру, по его инициативе и при поддержке Фонда Александра Поветкина прошла экстремальная гонка «Игры патриотов». Чемпион также ведет несколько проектов, цель которых развитие детского спорта. В прошлом году во владимирской школе бокса он вместе с именитым боксером-профессионалом Эдуардом Троянским провел мастер-класс для воспитанников.

Как стало известно «Призыву», в числе актуальных, но пока отложенных, остается и его проект открытия во Владимире зала для начинающих боксеров.

Чемпиону, действительно, пока нет времени (да и что скрывать, настроения!) на разъезды по российским регионам. Бой сейчас он ведет в судах. На этой неделе, 8 февраля, в федеральном суде Южного округа штата Нью-Йорк начался его суд присяжных с американским профессионалом Деонтеем Уайлдером. Профессиональные боксеры обменялись встречными исками из-за сорванного в прошлом году поединка за чемпионский титул. Поветкина тогда обвинили в употреблении мельдония. Позже пришла еще одна новость о 2 положительных пробах Александра на наличие запрещенного препарата остарин.

фото: arena.in.ua