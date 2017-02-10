Собинские биологи пройдут стажировку во Франции

От Мурманска до Крыма, от Калининграда до Красноярска – Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» вновь собрал на одной площадке талантливых, творчески мыслящих ребят со всей России для участия в юбилейном Всероссийском конкурсе научных работ школьников «Юниор».

Владимирскую область на «Юниоре» представило научное общество «Экостарт» МБУ ДО Собинского района Центр детского и юношеского туризма и экскурсий. Ровно 20 лет назад, в далеком уже 1998 году, «Юниор» стал «первой ласточкой» в череде замечательных конкурсов для ребят, которые видят свое будущее в науке.

В этом году участниками отборочного этапа конкурса стали более 757 школьников, к защите подготовлены 678 проектов. Участники представляли более 100 населенных пунктов страны. На финальный этап было допущено 274 проекта. Номинация по биологии традиционно одна из самых многочисленных – представлено 71 исследование, решение по которым выносили ученые МГУ.

Программа конкурса состояла из 2-х частей – олимпиады и защиты своего проекта – «вживую», один на один с членами жюри. Иногда судьи беседовали с конкурсантами и по часу! Надо ли говорить, что за это время они в полной мере выяснят, насколько глубоко конкурсант владеет материалом, насколько глубоки его академические познания.

Собинский «Экостарт» на конкурс провожали буквально «с корабля» – в этот день состоялось торжественное заседание научного общества «Экостарт», посвященное открытию года экологии в России, с защитой работ перед гостями – ребятами из Собинской школы №4 и представителями администрации района. Юные экологи не подвели!

От Собинского района на суперфинал конкурса были вызваны Денис Балдов и Игорь Копцев. Оба учатся в 11 классе МБОУ СОШ №4 и уже стоят на этапе выбора своего жизненного пути. В научном обществе занимаются 5-й год, оба – опытные участники различных научных конкурсов.

В Москве ребята представили два проекта: «Исследование популяций морошки приземистой на южном пределе ареала в границах Владимирской области» и «Исследование охраняемых грибов Владимирской области. Проектирование раздела «Грибы» в Красной книге региона в новой редакции». Оба проекта вызвали большой интерес у членов глубоко научного жюри.

По итогам испытаний и Денис Балдов и Игорь Копцев получили сертификаты на международную стажировку в Лионском университете (Франция), а Денис стал победителем конкурса в номинации «Биология и экология», заработав возможность получить 100 баллов по ЕГЭ. Замечательная победа, которая подтвердила высокий уровень подготовки экостартовцев!

Стоит добавить, что конкурс «Юниор» входит в Перечень олимпиад школьников 2016-2017 учебного года. Это значит, что победители и призеры конкурса «Юниор» могут получить значительные льготы при поступлении в любые вузы страны.

Алла Копцева, руководитель «Экостарта»