Возьми метлу, иди во двор!

Первого апреля, похоже, будет не до смеха. Наша область должна решить, как нам обустроить дворы. Именно нам, так решили в министерстве строительства и ЖКХ. Чиновники задумали разделить перечень по благоустройству дворов на две части: обязательная и дополнительная.

В первую, по словам зам. министра строительства и ЖКХ России Андрея Чибиса, могут войти ремонт подъездов, освещение, установка скамеек и урн. Дополнительные – это создание детских и спортивных площадок, парковок, озеленение территории. Обязательные обещают сделать бесплатными, а дополнительные могут в полном объеме переложить на плечи жителей.

Речь не только о деньгах. Дворники, похоже, отступают в тень, шаг вперед предлагают сделать всем нам – с ломами, лопатами, граблями. А тем, кто не хочет благоустраивать двор собственноручно, предложат заплатить. Сколько будет стоить абонемент на благоустройство на год – решат на местах.

Не думаю, что большинство из нас испугает предложение выйти на субботник, помахать граблями. У бабушек есть подросшие внуки, у семей с достатком – выбор между умеренной физнагрузкой пару раз в год и одномоментным облегчением кошелька.

Но при этом большой вопрос: захотят ли они пройти тест на любовь к родному городу, сделав свой двор чище и лучше? Только у пофигистов все в порядке: им все фиолетово. А они-то как раз сегодня и составляют большинство!

На первом этаже в моем подъезде висит объявление, призывающее жильцов в светлое время суток выключать свет. «Вы же сами за него платите!» – мотивируют граждан к экономии авторы послания. Не аргумент. Свет горит сутками.

Так и во дворе. Никому нет дела до того, что на горке выломана доска, а у качелей оторвана цепь. Вокруг нестриженная трава летом и мусор круглогодично. Гуляют здесь наши же дети, не сироты с трех домов. Двор просторный, зеленый. Для всех, общий, а, по сути, ничейный. Да что я вам толкую, у большинства – такие же!

И дело не только в том, что большинство наших дворов и до 1 апреля 2017 года денежный дождь обходил стороной, а просто почти нигде нет желающих следить за порядком на «колхозном дворе», пусть даже собственном. Только единицы-выскочки, едва сойдет снег и подсохнет во дворе, клумбу вскопают, лавочку покрасят, мусор соберут…

А теперь, когда принцип «сама садик я садила, сама буду поливать» возводится в общероссийский масштаб, ждать помощи вообще не от кого. И чиновнику не пригрозишь: собери фантики, повяжи на деревья бантики, а то президенту напишу. Это становится сугубо нашей проблемой. Причем, очень большой, если вспомнить, что у большинства-то как не было, так и нет привычки мусор до урны доносить и за своими собаками убирать.

В креативном Питере вот уже несколько лет граждан пытаются вдохновить на уборку города нетривиальными объявлениями о субботниках. Например, приглашают взять метла и лопаты вот так: «Чтоб ты мог собой гордиться, птицы пели б тебе трели – выходи во двор трудиться 25 апреля!».

Или так: «В воскресенье, сразу как проснетесь, можете помочь Маленькому Принцу убрать нашу планету – наш любимый район! Почувствуйте себя Принцем или Принцессой!»

Если следовать этой терминологии, то у нас пока коронованными особами могут чувствовать себя госслужащие, энтузиазм которых организован на высшем муниципальном уровне. А мы? А нам теперь надо запомнить вот что: прятаться не за кого, отступать некуда – позади родные дворы…

Фото: http://gov.cap.ru/UserFiles/news/201404/04/Original/subbotnik.jpg