Отец и сын погибли от отравления угарным газом

Следственными органами СК РФ по Владимирской области возбуждено уголовное дело по факту смерти двух мужчин от отравления угарным газом.

Следствием установлено, что 10 января текущего года в своей квартире 50-летняя женщина обнаружила сына и супруга в бессознательном состоянии.

Ощутив запах газа, она бросилась отрывать окна, но вдруг почувствовала себя плохо и упала. Придя в сознание, женщина смогла дозвониться до родственника.

Сотрудники «скорой помощи» констатировали смерть 51-летнего супруга женщины и ее 28-летнего сына. По заключению экспертов причиной гибели пострадавших явилось острое отравление угарным газом. В квартире вместе с хозяевами погибла собака.

Как выяснили следователи, семья проживала в 5-этажном кирпичном доме в двухкомнатной квартире, оборудованной газовой колонкой.

Сообщается, что на газовом оборудовании не сработала защита, что может свидетельствовать о его неисправности, также отмечено нарушение работы вентиляции и газоотведения.

«Указанные обстоятельства являются основанием для процессуальной оценки действий (бездействия) должностных лиц обслуживающих организаций, ответственных за поддержание газового оборудования в жилых домах в состоянии, обеспечивающем безопасное проживание граждан», – отмечается в пресс-службе следственного управления.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: http://sxtmns1.appspot.com/kak-podklyuchit-gazovuyu-kolonku-shemy.html