Призраки исчезнувших деревень Владимирской области таятся в прудах

В старину в документах – таблицах, ведомостях и всевозможных перечнях сельских населенных пунктов обязательно указывался источник водоснабжения: реки, пруды, колодцы. По статистике, во Владимирской губернии села и деревни чаще всего стояли именно при прудах.

Рожденные родниками

Сельские и деревенские пруды на владимирщине можно разделить на три основных типа: родниковые, в запруженных долинах при плотине и копаные. Первые из них – наиболее распространенные. Они, как правило, образовались естественным путем. Вода из забившего в низине ключа заполняла природное углубление, образуя небольшой водоем, постоянно питая его.

Пруд в бывшем селе Милиново Судогодского уездаПорой желающие получить пруд при своем селении крестьяне устраивали плотину в «мокром месте» в «потной» низине, где обычно сочился еле-заметный ручеек, а по весне образовывались временные потоки талой воды. Со временем при такой плотине образовывался пруд, сохранявшийся до той поры, пока плотина была в исправности. Нередко пруды подобного типа создавались по инициативе местных помещиков. При этом плотины нередко обсаживались деревьями, и идущие вдоль берега аллеи становились синтезом бульвара и набережной.

Наконец, значительную часть прудов, особенно в тех местах, где отсутствовали даже небольшие естественные источники водоснабжения (такие места наши предки называли «суходолами»), составляют водоемы, специально выкопанные селянами. Их характерная примета – ясно видимые насыпи из грунта, вынутого из котлована, вырытого под пруд. Место для копания пруда обычно выбирали мастера-колодезники, которые «чувствовали» воду, находящуюся неглубоко под поверхностью земли.

Таким образом, при рытье пруда обычно затрагивали ключи, которые потом и снабжали его водой, благодаря чему водоем не пересыхал даже в самую знойную летнюю пору. Большинство подобных прудов, выкопанных нашими предками в XIX и даже в XVIII столетиях, благополучно существуют до сих пор. Именно к такому типу относится большинство прудов, которые были при ныне навсегда пропавших деревнях.

Наглядным примером естественного пруда можно назвать водоем в старинном селе Милиново прежнего Судогодского уезда. Обширный водоем прямо посередине селения существовал там с незапамятных времен. На его берегах находилось несколько милиновских улиц-концов, а на наиболее возвышенном месте над прудом – построенная еще в начале XVIII века Никольская церковь.

Сегодня от этого прежде большого села, когда-то центра обширной волости, практически ничего не осталось, кроме руин нескольких домов и полуразрушенного храма. А вот милиновский пруд, вероятно, почти такой же, как и 200 и 300 лет назад.

При помощи плотин

Подчас прудов в селе или деревне имелось несколько. Например, в селе Павловское Ковровского уезда, где сейчас создан музей «Усадьба двух генералов», их было два: безымянный, использовавшийся для хозяйственных надобностей (в том числе для водопоя скотины) и Красный – оттуда брали питьевую воду и за его чистотой следили всем селом.

К числу естественных прудов относился водоем при деревне Озерки Вязниковского уезда, расположенный в низине, которой завершается огромный длиной в несколько километров овраг, известный по владельческим грамотам еще со времен Ивана Грозного. Собственно, по этому пруду или озерцу, как его именовали в старину, деревня и получила свое название. Однако в 1980-е гг. Озерки прекратили свое существование в качестве населенного пункта, а вот пруд, хотя и изрядно обмелевший, там есть до сих пор.

Яркими образцами прудов при плотинах являются водоемы при ныне несуществующих селе Данилово и деревне Мостовиха прежнего Ковровского уезда. Данилово прежде являлось центром одноименной Даниловской волости, в начале 1900-х гг. там проживало почти 300 человек, а теперь от этого села остался лишь пруд, образовавшийся после того, как по приказу помещика Михаила Языкова там запрудили небольшой ручей. А Мостовиха когда-то получила свое название из-за «моста», как прежде местные крестьяне называли большую плотину.

Еще один пруд плотинного типа сохранился, хотя и сильно зарос, в селе Русино Ковровского района. Он был устроен по приказу местных помещиков Владыкиных. Плотина была обсажена ивами, которые ныне почти все отжили свой век и попадали. Когда-то под их сенью, любуясь на зеркальную водную гладь, прогуливалась избранная публика, в том числе владимирский губернатор начала XIX века князь Иван Михайлович Долгоруков, жена которого Аграфена Алексеевна была родной сестрой хозяйкой русинской усадьбы Евдокии Алексеевны Владыкиной.

Своими руками

Больше всего прудов копаных. Среди них есть весьма крупные по размерам, образующие целые каскады. Наглядный тому пример пруды в усадьбе Рагозиных в селе Черниж Суздальского района в 5 километрах от Суздаля. Там каскад прудов протянулся через все селение прямо напротив храма и господского дома с изящной колоннадой, создавая красивейший пейзаж.

Примерно такую же роль выполнял каскад прудов, обсаженный березовыми аллеями в селе Лаптево бывшего Владимирского уезда (ныне Камешковского района) в усадьбе помещиков Трегубовых. Для того, чтобы устроить подобную красоту потребовался тяжелый труд многих сотен крепостных крестьян.

Впрочем, бывали в дворянских усадьбах и небольшие копаные пруды. Например, в усадьбах Танеевых в селах Маринино и Овсяниково Ковровского района. Любопытно, что если в Маринино танеевская усадьба сохранилась и теперь там музей, то в Овсяниково от «дворянского гнезда» не осталось ничего, и его местоположение удалось уточнить благодаря наличию пруда, который показан на старых планах и сохранился до наших дней. Кстати, рядом с селом Овсянниково находится деревня, название которой говорит само за себя – Прудищи! Пруд там, действительно, очень большой.

Пруды нередко напоминают о старых несохранившихся усадьбах. Так, в селе Крюково Гусь-Хрустального района пруд находится в пределах усадебного парка бывшей усадьбы дворян Крюковских – они там непрерывно проживали с XV до начала XX веков!

В селе Горки Камешковского района пруд напротив Троицкого храма подсказывает о том, что рядом когда-то находилась усадьба, построенная вице-адмиралом Франсуа де Вильбоа, а потом переходившая к разным помещикам.

В том же Камешковском районе у деревни Кирюшино сохранился пруд усадьбы Анненковых – предков известного декабриста поручика Кавалергардского полка Ивана Анненкова.

«Осиротевшие» пруды

Но гораздо чаще пруды являются памятниками сгинувшим деревням. Например, от деревни Филино бывшего Судогодского уезда, сегодня не осталось ничего, только небольшой пруд со старыми ивами по берегам посреди огромного длиной в несколько километров поля.

Прежде там проживало более сотни человек, стояли десятки крестьянских дворов, а теперь лишь изредка карась плеснет в сонной тинной воде. В Ковровском районе пруд остался на месте исчезнувших в 1960-е годы деревень Лодыгино и Аферново.

Только пруд остался и от сельца Ваза прежнего Судогодского уезда, которое, как считается, было основано в начале XVII века принцем Густавом Ваза, эмигрантом из Швеции, сыном свернутого короля Эрика XIV.

А сколько всего таких «осиротевших» прудов на нашей владимирской земле пока еще никто не считал. Так же, как число пропавших сел, деревень и усадеб…

Следы былого. Как и окопы на поле боя давней войны, пруды мало подвержены влиянию времени. И если вдруг посреди чистого поля вам вдруг встретится, словно оазис в пустыне, прудик в окружении старых ив и кустарника, то весьма вероятно, что это «памятник» навсегда исчезнувшей деревне.