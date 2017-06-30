Приближающийся ураган может стать крупнейшим за 60 лет

В соцсетях уже появились первые видео урагана. Непогоду снимают жители Москвы и Подмосковья. Ранее столичное метеобюро объявило штормовое предупреждение.

В московском регионе оно будет действовать до 21.00 30 июня . Не исключены порывы ветра до 22 м/с. Ожидается, что в городе может выпасть до трети месячной нормы осадков. Такого ливня Москва не видела 60 лет, – сообщает “Life”.

Такую же погоду обещают и жителям Владимирской области. Ливни, грозы и ветер будут бушевать в регионе-33 до завтрашнего утра.

Если у вас под рукой есть смартфон или компьютер с выходом в интернет, то вы можете предсказывать непогоду не хуже, а то и лучше синоптиков.

Пройдя по ссылке, вы увидите зафиксированные вспышки молний в любой точке мира. На момент написания статьи сильная гроза фиксировалась вблизи Обнинска, Истры и Звенигорода. Грозовой фронт навис и над Москвой.

Фото: http://vd-tv.ru/sites/default/files/livni_0.jpeg