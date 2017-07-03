Задержан вандал, разрушивший лестницу у Дмитриевского собора

Владимирскими полицейскими задержан водитель автомобиля, который в ночь на 29 июня проехал по лестнице, ведущей к смотровой площадке рядом с Дмитриевским собором в областном центре.

Видео было выложено в социальной сети «В Контакте». Сотрудники полиции установили собственницу автомобиля, которая пояснила, что транспортным средством управляет ее бывший муж. 30-летний владимирец был доставлен в УМВД России по городу Владимиру.

В ходе опроса мужчина в содеянном признался. В отношении него составлен протокол об административном правонарушении по ст. 12.27 КоАП РФ. Теперь мужчину могут лишить водительских прав на срок от одного года до полутора лет или арестовать на 15 суток.

Решение о назначении меры наказания вынесет суд.

Напомним, что ремонтные работы на разрушенной лестнице начнутся уже сегодня. Как сообщили «Призыву» во владимирской мэрии, ступеньки будут восстановлены в течение недели.