Владимирские погорельцы почти сутки жили на лавочке во дворе

Пожар начался поздним вечером минувшей пятницы в одном из подъездов – по мнению жильцов, из-за неисправной проводки. В тот момент дома находились жильцы двух из четырех имеющихся квартир. Путь к отступлению через лестницу оказался закрыт: в подъезде полыхал огонь. Люди вынуждены были спасаться через окна второго этажа по простыням.

Юлия Мартьянова поняла, что что-то не так, когда услышала топот соседей сверху, потом посмотрела в дверной глазок и увидела огонь. Полыхала деревянная лестница.

– Я разбудила мужа, укутала ребенка, маме сказала – все мы выпрыгнули в окно, – рассказывает она. – Слава Богу, еще двое наших детей в тот день уехали в гости. Муж начал помогать спуститься соседям со второго этажа, ловил их. Пожарные приехали минут через 30, начали тушить. В два часа ночи приехали из администрации и предложили нам поехать в гостиницу. Мы отказались. Дверей нет – выноси, что хочешь. На следующий день мы сами поехали в администрацию, где нам предложили комнату в общежитии 30 квадратных метров. Куда нам?! Многодетной-то семье.

– Мы всю жизнь и так живем в общежитии. Продали две комнаты, использовали материнский капитал, купили эту квартиру. А теперь что? Обратно в общежитие? Запихают нас туда и не выйдем. Ничего нам не дадут, – сетует мама Юлии Татьяна Игламова. – Сейчас мы переживаем за детей. Младшего в садик отведем, девочки старшие приедут. Они же на месте сидеть не будут. А дом того и гляди рухнет. Что нам дальше делать? Куда идти?

Ночь после пожара погорельцы провели рядом с домом, на лавочке. Охраняли свое имущество. И охраняют до сих пор. На работе некоторые взяли отпуск за свой счет.

Пожар обнажил имеющиеся проблемы двухэтажки. В прошлом году дом признали аварийным и, по словам жильцов, их обещают расселить в 2023 году. Пока же жильцам посулили сделать ремонт. Сегодня утром рабочие укрепили вход в подъезд, провели свет и вынесли мусор. Но пользоваться бытовыми приборами жителям дома на Ноябрьской, по их словам, не разрешили: сеть может не выдержать.

Большую часть времени люди проводят на улице. Для приготовления пищи они даже вынесли во двор мангал. Спят с открытыми окнами. Огонь хоть и не проник в квартиры, запах гари выветрится из них не скоро.

Татьяна Молотова с семьей в момент пожара находилась на даче. О несчастье она узнала от соседей. Когда приехала на место, поняла: жертвы все-таки есть. В квартире задохнулся домашний любимец семьи – кот. На памяти Татьяны Молотовой это уже второй случай, когда им приходится спасаться от огня.

– Помню у нас был пожар где-то лет 11 назад, – говорит она. – Мы точно также вынуждены были прыгать из окон. Правда тогда причиной возгорания стал брошенный окурок.

В администрации города Владимира уверены, что и в этот раз не обошлось без человеческого фактора. Причиной пожара там, ссылаясь на пожарных, называют брошенную сигарету, от которой и загорелась деревянная лестница.

В пресс-службе администрации города нам также пояснили, что в настоящее время в сгоревшем доме ведутся ремонтные работы. Уже налажено электроснабжение и даже есть выход в интернет, обещают привести в порядок места общего пользования: покрасить стены и подлатать лестницу.

На время ремонта погорельцам предложили жилье в маневренном фонде, но они написали заявления об отказе. На выкуп квартир и переселение собственники жилья могут рассчитывать только в 2023 году.

16:20

P.S.

После выхода материала в “Призыв” позвонили из Главного управления МЧС по Владимирской области и сообщили дополнительную информацию о данном происшествии. По словам сотрудников управления, в 600 метрах от горевшего дома находится специальная пожарная часть, поэтому её сотрудники оказались на месте ЧП в считанные минуты. Сообщение о пожаре поступило спасателям в 23.35 минут. А в 23.37 на место приехала первая машина. Всего в ходе тушения было задействовано 7 единиц техники и 16 пожарных. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров, сгорела внутренняя отделка помещения. В настоящее время устанавливается причина возгорания. Она будет озвучена в течение 10 дней с момента пожара.