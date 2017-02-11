Ковровские полицейские задержали эвакуатор с угнанным авто

Нетипичную кражу автомобиля был готов совершить 22-летний житель Коврова. Как сообщает сегодня пресс-служба УМВД России по Владимирской области, он подогнал к оставленному кем-то зимовать «ВАЗ-2112» эвакуатор и попытался его быстро и по возможности тихо увезти со двора. Тут-то его и заметили сотрудники патрульно-постовой службы полиции межмуниципального отдела МВД России «Ковровский». Парень бросился бежать, но полицейские его догнали.

В дежурной части выяснились интересные подробности. Находчивый горожанин давно присмотрел вазовскую «брошенку» и решил провести ее утилизацию по собственному сценарию. Без участия владельца автомобиля. Он нашел фирму, которая принимает авто, нанял эвакуатор и был пойман, по сути, с поличным.

Настоящий собственник «ВАЗ-2112» о покушении на кражу своего автомобиля узнал от полицейских. Возможную потерю оценил на уровне 30 тысяч рублей. По факту покушения на кражу возбуждено уголовное дело.

Подобным образом совершенные кражи авто в нашем регионе – редкость. Хотя именно «вазовские» модели, как отмечают эксперты, по-прежнему пользуются большой популярностью у воров.

фото: surfingbird.ru