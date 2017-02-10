Музей успокоит недовольных звуками нового рояля

Тендер на покупку концертного рояля фирмы «Бехштейн» – при том, что в запасниках музея имеется несколько инструментов, вызвал у владимирцев бурю эмоций и шквал вопросов. Однако новый директор ВСМЗ Игорь Конышев по уже сложившейся традиции не стал ничего объяснять. Рояль купили, привезли и в начале года установили в Архиерейских палатах суздальского Кремля. Кстати, обычно добавление новых предметов в уже существующую экспозицию происходит по решению совета – но не на этот раз.

Сегодня пресс-служба музея-заповедника сообщила некоторые подробности: что рояль произведен в Германии в 2016 году. «Его голоса пока почти никто не слышал. Он – «дебютант», которого должны представить публике… звёзды!» – говорится в пресс-анонсе концерта, который пройдет в суздальском кремле 18 февраля. Играть на рояле будут лауреаты международных конкурсов Николай Варламов и Ольга Цагарели, а также специально приглашенный известный японский пианист Кадзуки Нисимон. Вместе с ними будут выступать солистка Большого театра России Оксана Лесничая (сопрано), скрипачка Анастасия Ведякова и мужской хор «Благовест». В программе – музыка Чайковского, Шопена, Рахманинова, Глиэра, Бернстайна.

Вместе с тем туристы, уже побывавшие в суздальском Кремле, недоумевают: еще до извлечения первого звука нашумевший по всей области рояль оказался маленьким – кабинетного размера. В огромной палате он выглядит странно и не вписывается в средневековую обстановку. Стоит ли он потраченных миллионов – узнаем через неделю, но уже сейчас можно предположить вот что: в анонсе говорится, что в зале – всего 120 мест. Билет стоит 400 рублей. Чтобы рояль окупил себя, нужно продать 6500 билетов, то есть устроить минимум 55 концертов – разумеется, при условии полного зала. Впрочем, такие расчеты не учитывают накладные расходы (например, на электроэнергию), оплату услуг персонала и приглашенных российских и зарубежных звёзд.

Фото: http://volyn.tabloyid.com/art /u-lucku-startuvala-akciya-podaruy-mistu-royal