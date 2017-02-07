Смерть в собинском изоляторе сломала жизнь работнику «скорой»

Сегодня Собинский городской суд вынес приговор бывшей заведующей поселковым ФАПом, работавшей по совместительству фельдшером отделения скорой медицинской помощи Собинской ЦРБ. Она признана виновной в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей.

Как сообщает Следственное управление СК РФ по Владимирской области, 25 августа 2015 года по постановлению мирового судьи для отбытия административного наказания в виде 5 суток ареста за появление пьяным в общественном месте в ИВС ОМВД по Собинскому району был доставлен 54-летний мужчина. Утром 28 августа он почувствовал себя плохо, в связи с чем дежурный ИВС вызвал неотложку.

Фельдшер «скорой» прибыла в ИВС через 10 минут после вызова, осмотрев больного и оказав первую помощь, поставила мужчине диагноз «алкогольный делирий» и рекомендовала консультацию врача-нарколога.

Следствие полагает, что медработник не выполнила комплекс диагностических мер и не транспортировала пациента в специализированную клинику для экстренного снятия патологических изменений сердца алкогольного происхождения и коррекции психического и соматического состояния пациента.

Фельдшер оставила в условиях ИВС в тяжелом состоянии психического расстройства мужчину, нуждавшегося в квалифицированной помощи. В результате ранним утром 29 августа 2015 года административно-задержанный скончался.

«Обвиняемая вину в совершенном преступлении не признала.Однако стороной государственного обвинения представлена достаточная доказательственная база, свидетельствующая об обратном» – дала свою информацию областная прокуратура. Суд назначил женщине наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год 9 месяцев. Приговор в законную силу не вступил.

Интересы пострадавшего на следствии и в суде представляла его престарелая мама, вопрос о возмещении причиненного морального вреда она намерена решать в порядке гражданского судопроизводства.

Фото: http://kingisepp.ru/images/news/publication/3119.jpg