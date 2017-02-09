Владимирский дорожник «отжал» 600 тысяч на сырье

Владимирскими полицейскими выявлен факт хищения денежных средств, принадлежащих одному из филиалов дорожно-строительного управления Владимирской области.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, установлено, что экс-руководитель одного из филиалов строительной организации заключил с поставщиком фиктивный договор поставки сырья.

В несколько траншей он перевел 600 тысяч рублей на счет подставной фирмы. В действительности продукция по заключенному договору не поставлялась. Обналиченные деньги партиями передавались злоумышленнику через посредника.

Подозреваемый и его сообщник были задержан при передаче очередной партии денег в сумме 200 тысяч рублей.

Следственной частью следственного управления регионального УМВД в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по факту присвоения и растраты вверенных средств.

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