Владимирский дорожник «отжал» 600 тысяч на сырье

Владимирскими полицейскими выявлен факт хищения денежных средств, принадлежащих одному из филиалов дорожно-строительного управления Владимирской области.
Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, установлено, что экс-руководитель одного из филиалов строительной организации заключил с поставщиком фиктивный договор поставки сырья.
В несколько траншей он перевел 600 тысяч рублей на счет подставной фирмы. В действительности продукция по заключенному договору не поставлялась. Обналиченные деньги партиями передавались злоумышленнику через посредника.
Подозреваемый и его сообщник были задержан при передаче очередной партии денег в сумме 200 тысяч рублей.
Следственной частью следственного управления регионального УМВД в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по факту присвоения и растраты вверенных средств.
Фото: https://33.мвд.рф
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