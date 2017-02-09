«Скорая» попала в ДТП в Кольчугинском районе

Сегодня утром на дороге в районе деревни Сукманиха произошло ДТП с участием машины «скорой помощи».

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По предварительной информации из ГИБДД, сегодня около 10 утра на 50-м км автодороги Кольчугино – В.Дворики 45-летний водитель «Фольксваген-Поло» не учел дорожные и метеорологические условия и выехал на встречную полосу.

Иномарка врезалась в машину «скорой помощи». Больничная карета везла женщину с ребёнком для госпитализации в детскую больницу скорой помощи. В результате ДТП травмы получил 41-летний пассажир «Фольксвагена». Информация уточняется, сейчас на месте ДТП работают инспектора ГИБДД.

Фото из группы «ВКонтакте» «Подслушано Автомобилистов Владимир».

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