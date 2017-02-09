Во Владимир прилетят весенние «Ласточки»

Причина ввода дополнительных поездов- повышенный спрос на железнодорожные перевозки в Горьковском направлении. В прошлом году «Ласточка» перевезла более миллиона пассажиров на участке Москва-Нижний Новгород. Видимо, в этом году железнодорожники побьют рекорд 2016 года, в том числе за счет назначения дополнительных поездов.

Поезд № 732/731 отправлением в 14.00 с Курского вокзала Москвы и прибытием во Владимир в 15.39 и в 16.11 в Ковров будет курсировать в период с 9 февраля по 23 марта по четвергам, а также в период с 11 февраля по 25 марта – по субботам, отправлением из Владимира в 15.49, прибытием в Москву – в 17.30.

«Ласточка» выходного дня № 734/733 будет отправляться из Москвы с 11 февраля по 25 марта по субботам в 20.20 и прибывать во Владимир в 21.59, а в период с 12 февраля по 26 марта столицу в 14.40. С 30 марта будет назначена еще одна «Ласточка», которая будет курсировать по четвергам и субботам отправлением из Москвы в 14.00. А с начала апреля из Нижнего полетят по субботам и воскресеньям еще два утренних скоростных поезда.

Состав дополнительных поездов войдут пять вагонов с местами для сидения. По пути следования «Ласточка» делает остановки на станциях Владимир и Ковров. Останавливаться в Гороховце и Вязниках дополнительные поезда не будут.

Фото: http://narodhz.ru/images/photos/Poezd_lastochka_4w6yubrycn438yu8bt0202.jpg