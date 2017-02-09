Про зубастого льва

Владимирские львы бывают изредка с зубами, но бОльшая часть их – Просто_львы. Выбрать именно такого – о чём это?

Взяли они его строго с Покрова на Нерли, ничего менять не стали, только зубов стало больше, взгляд погрустнел и хвоста растёт откуда-то не оттуда. Ну это кроме ощущения, что делала девочка, недавно освоившая какой-нибудь корел, но вдруг это модный стиль такой теперь, и маститые авторы специально учатся такому. Но общее выражение – Что, музей не любишь? А сам откуда? А семки есть? А если найду?

Короче, я тоже люблю львов, и на каждый Буфест делаю нового, их столько, что хватит надолго.

Но такого гопнического бы не стала. Блин. Есть же симпатичные львы!

Короче – я прямо поражена.

На всякий случай – это не наезд на директора, на которого ополчились тут. Он ещё не сделал ничего такого, с моей точки зрения, чтоб наезжать. Ситуация в музее очень интересна, куда это вырулит – время покажет.

Но ЭТИ ЗУБЫ!

Оригинал текста: http://pollynesia.livejournal.com/434776.html