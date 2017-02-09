Неизвестные обстреляли муромскую школу

Как сообщили наши коллеги с «Муром24», в это время ученики второго класса засыпали, а свидетелем происходящего стала их воспитатель Ольга Афанасьева.

– В 14.05 дети уже засыпали, а я сидела за столом и услышала глухой удар в стекло. Думала, может, дети снежками балуются. Через пару минут был второй глухой удар. Подошла к окну и увидела в стекле отверстия, – рассказала Ольга Афанасьева.

О случившемся незамедлительно было сообщено в полицию. Прибыв на место, правоохранители обнаружили в трёх окнах по сколу. Однако, как нам сообщили в полиции, без проведения соответствующей проверки подтвердить факт обстрела именно из оружия нельзя.

– В трех окнах есть сколы, они не сквозные. Что послужило причиной их возникновения: брошенный камень или выстрелы из пневматического оружия – говорить пока рано, – пояснил «Призыву» заместитель начальника пресс-службы УМВД России по Владимирской области Андрей Тутуев, – Воспитатель молодец! Она среагировала очень оперативно: незамедлительно поставила в известность руководство школы, на место сразу же выехали сотрудники полиции.

Произошедшее в школе вызвало серьезную тревогу у муромлян. По информации «Муром24», за последние две недели это уже третья городская школа, окна которой подвергаются обстрелу.

Между тем в областной полиции нам сообщили, что об инцидентах в двух других школах не слышали.

В любом случае помощь в поимке хулиганов могут оказать все, кто стал свидетелем инцидента или располагает необходимой информацией.

Фото: http://муром24.рф/pervaya_polosa/3372-v-murome-tri-shkoly-obstrelyali-iz-pnevmatiki.html