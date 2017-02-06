Подозреваемых в убийстве таксистки предстанут перед судом присяжных

Как сообщила областная прокуратура, утверждено обвинительное заключение и направлено в суд уголовное дело в отношении двух уроженцев Гусь-Хрустального – Андрея Гутора и Андрея Микерова. По выводам следствия, они причастны к убийству, случившемуся 22 февраля прошлого года.

Следствием установлено, что в тот день оба подозреваемых, будучи подшофе, воспользовались услугами такси, которым управляла 33-летняя женщина. Она подвезла их к одному из домов на улице Парковой города Гусь-Хрустального.

Но остановки автомобиля между Гутором и женщиной-водителем произошла ссора – первый отказался платить назначенную цену. В ходе перепалки у него возник умысел отомстить обидчице вместе с дружком. Как считает следствие, Микеров, находясь на заднем пассажирском сидении автомобиля, неожиданно напал на женщину сзади, накинув ей на шею металлическую проволоку и начав душить.

В это же время Гутор вышел из автомобиля, открыл водительскую дверь, с силой стащил жертву с водительского сиденья автомобиля на проезжую часть автодороги, где ножом нанес ей не менее 27 ударов в область грудной клетки, лица, шеи, рук. А его подельник, присоединившись к расправе, нанес несчастной не менее 14 ударов по голове имевшимися у него пассатижами.

Смерть женщины наступила в Гусь-Хрустальной ЦГБ от массивной кровопотери. У молодой женщины осталась малолетняя дочка, которую она воспитывала одна. Находясь в трудном материальном положении, она вынуждена была работать на двух работах: днем – администратором, а ночами – водителем такси.

После совершения убийства, сообщает прокуратура, Гутор, желая скрыться с места преступления, сел в автомобиль и, доехав до одного из домов на улице Красноармейской города Гусь-Хрустального, оставил машину там.

Обвиняемые вину в содеянном не признают. Дело по существу будет рассмотрено во Владимирском областном суде с участием присяжных заседателей.

Фото: http://www.temapenza.ru/media/news/ 20735/4618b75a82359184189ba6a6dd6bbfab.jpg