В Александрове приостановили работу опасного молочного предприятия

Судебными приставами Александровского района на 90 суток приостановлена деятельность ООО «Возрождение», занимающегося производством молочной продукции.

Решение о приостановлении работы предприятия было принято после внеплановой проверки регионального Роспотребнадзора.

Сотрудниками надзорного ведомства были выявлены многочисленные нарушения, которые создавали угрозу жизни и здоровью потребителей и могли стать причиной возникновения массовых инфекционных заболеваний.

По данным регионального УФССП, производство молочных продуктов размещено в не приспособленном для этого помещении, – деревянном бараке, бывшей столовой для механизаторов. Проверка выявила грязь в молочном цеху, мусор и посторонние предметы.

Отсутствовала даже раковина для мытья рук. Проверяющие нашли только одну раковину, в которой совершается сразу все: моется инвентарь, оборудование, тара, стираются мешки для прессования творога.

В помещении проверяющие не нашли и бачка для сбора мусора, вместо него на стене висел пакет. Также было выявлено большое количество продуктов с истекшим сроком годности, предназначенных на корм скоту.

Производство молочных продуктов также вызвало массу нареканий. Творог отваривался в ведрах из полимерных материалов, не предназначенных для высоких температур. А это могло привести к попаданию в продукты вредных веществ.

Сепаратор, находящийся в неудовлетворительном состоянии, размещался на полу, там же находился и миксер для сбивки масла. Пастеризация сепарированных сливок не проводилась.

Неудивительно, что при таких условиях работы медицинских книжек у персонала не было, и обязательный медицинский осмотр работники не проходили.

По результатам проведенной проверки судебные приставы-исполнители вручили директору данного предприятия постановление о возбуждении исполнительного производства и опечатали производственные помещений.

Как поясняют судебные приставы, опечатать все предприятие, вернее сам деревянный дом, не представлялось возможным. В одной из комнат барака проживают работники молочного цеха — трудовые мигранты из южной республики бывшего СССР.

Фото: http://babyzzz.ru/0-1/7867.html