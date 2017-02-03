Задержан подозреваемый в убийстве менеджера магазина “Двери”

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, сотрудниками уголовного розыска установлен и задержан подозреваемый в убийстве продавца магазина «Двери», ранее неоднократно судимый 38-летний житель областного центра.

Напомним, 10 января текущего года около 18 часов в торговом зале магазина «Двери» на улице Верхняя Дуброва во Владимире было обнаружено тело 33-летнего менеджера с огнестрельным ранением в области головы.

Полицейские совместно со следователями следственного управления СК РФ по Владимирской области отрабатывали различные версии убийства.

1 февраля подозреваемый в убийстве был задержан. В салоне его автомобиля полицейскими было обнаружено орудие преступления.

По данным пресс-службы регионального следственного управления, задержанный, 38-летний безработный владимирец, ранее неоднократно был судим за совершение особо тяжких преступлений. В общей сложности в местах лишения свободы он провел 18 лет.

“Остальные сведения распространению в настоящее время не подлежат и составляют тайну следствия”, – сообщается на сайте следственного управления.

По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по статье “Убийство”.

Фото: http://www.prime.md/rus/news/social/item44448/