Во Владимире родители оплакивают уход пульмонолога в частный бизнес

Из первой детской поликлиники города Владимира уволился единственный пульмонолог. У родителей – траур. Поводов для радости, когда болеет ребенок, вообще немного, но когда необходимо ещё и попасть с ним на прием к узкому специалисту, это добавляет родителям адреналина. Почему между пациентом и узким специалистом растёт пропасть? – мы попытались разобраться в этом вопросе.

В ожидании журнала

Уход хорошего пульмонолога из учреждения на Студёной горе уже обсуждается в соцсетях. Врач несколько месяцев совмещала работу в государственной поликлинике с приёмом в частной клинике. И вот с февраля определились с выбором, отдав предпочтение частной.

Настроение у тех, кто много лет наблюдался именно у неё (а здесь доктор проработала 17 лет), – минорное. Возле кабинета специалиста в поликлинике – пусто. Педиатры при необходимости дают направление в областную детскую клиническую больницу, то есть из центра родители с детьми поедут в Доброе. Не ближний маршрут. Главврач поликлиники Татьяна Максимова говорит, что в ситуацию с совмещением пульмонологом работы на «государство» и «частника» обратила внимание прокуратура.

– Прокуратура обнаружила, что в основные часы работы в поликлинике пульмонолог вела прием в клинике. Я взяла объяснительную с врача, предложила ей перейти на неполный рабочий день. Но она написала заявление об уходе, – рассказала Татьяна Александровна. Сказать точно, когда в первой поликлинике появится новый пульмонолог, она пока не может. Есть вариант, что учреждение отправит на обучение своего специалиста.

По словам главврача, сложная ситуация также с «окулистом и ортопедом». Работают совместители. А вот с отоларингологами повезло: из Ярославля приехали сразу два молодых специалиста. Но, по мнению главврача, даже если штат учреждения будет укомплектован полностью, у некоторых родителей все равно будет повод выразить недовольство работой врачей:

– У нас 27 тысяч 400 человек приписного населения, и у врачей большой объем работы. Если в клинике за ту же зарплату врач принимает несколько человек, то у нас – три десятка! И люди к нам приходят, подчас, некорректные, нетерпимые ни к своей боли, ни к чужой, а у врачей есть только одно право – сказать им: «Я вас сейчас приму», – говорит Татьяна Максимова и приводит примеры жалоб, которые поступают к ней практически ежедневно.

К слову, сотовый телефон главврача написан на одном из объявлений регистратуры. И недовольных хватает.

Возле кабинета кардиолога небольшая очередь. Все – по записи. Ирина пришла с сыном, говорит, что записывалась за 2 недели, выстояв с утра пораньше в поликлинике полтора часа в очереди за заветным журналом.

Рядом – папа с сыном.

– А я вчера позвонил по «горячему телефону» на сайте поликлиники, и нас на сегодня записали, – говорит мужчина, отрываясь от смартфона.

– Вот вам повезло! – восхищается женщина и спрашивает заветный телефончик.

Главрач, кстати, считает, что иногда сами пациенты «подводят остальных»: записываются и не приходят на прием.

– У меня, например, три человека из записанных вчера не пришли, – даёт справку Татьяна Максимова. – Не приходят и те, кто в Интернете записывался, и в журнале. Бывает и так, что папа записывает своего ребенка сразу на несколько приёмов, и физически на все попасть не могут. А ведь кто-то из-за них не смог показаться специалисту.

Можно ругать пациентов, можно – врачей… Самое печальное, что ситуация не меняется. Как говорит мой коллега по работе, он как 14 лет назад, когда родился его первый ребёнок, ездил ни свет ни заря на Студёную гору «стоять на запись к врачу», так и сейчас ездит. Ранее утро, регистратура, человек в белом халате выносит красные папки, на которых написано «офтальмолог», «хирург», «ортопед» и т.д., и людской поток образует длинные хвосты, в которых кому-то везёт (записался), кому-то нет (опоздал).

В порядке – очередь

Маленькие дети много болеют, – это данность. И с ней научились считаться в другой городской детской поликлинике №2 ГБУЗ ВО” ОДКБ” , что на улице Добросельской.

Каждый день в поликлинике №2 – бойкий. Здесь приписного населения около 20 тысяч человек. А помимо этого приезжают родители с детьми со всего города и области. Рядом – областная детская консультативная поликлиника.

Но когда я в 8 утра пришла, чтобы записать ребенка к кардиологу, то была поражена немноголюдностью. Как так? Ведь еще года три назад и тут толпы родителей рвались к выложенным журналам записи к узким специалистам. А теперь – электронная очередь (как в банке) и почти никого.

Записаться можно в любое время и в любой день. Да, не все специалисты принимают ежедневно. Например, дважды в неделю ведут прием пульмонолог, окулист, ортопед, уролог, трижды – невролог. Ежедневно – кардиолог, дерматолог, аллерголог, логопед, гастроэнтерлог, хирург. И, кстати, на прием меня записали через неделю (норматив – 2 недели).

Светлана Макарова, главный врач областной детской клинической больницы, рассказывает, что записаться к специалистам можно тремя способами: через электронную регистратуру (сайт «регистратура33.ру» – но тут как повезёт: многие с этот ресурс «подчинить себе» не смогли), по телефону и непосредственно в регистратуре поликлиники. Чтобы могли дозвониться все, зарегистрировали отдельный телефонный номер и сделали его многоканальным. Что касается «борьбы» за присутствие узких специалистов в штате, то медучреждение решило их готовить – заключает договора с абитуриентами, со студентами, которые заканчивают институт .

– Мы выучили гастроэнтеролога, направляем на учебу в ближайшее время специалиста, который будет в дальнейшем пульмонологом. Сейчас у нас остались кадровые проблемы: не хватает медсестер, нужен ортопед-травматолог, детский гинеколог и другие. Но в целом у нас сложилась хорошая команда, стараемся держаться друг за друга и поддерживать, – говорит она.

Наши собеседники не скрывали: частные клиники сегодня – конкуренты государственным. И, судя по расцвету частной медицины во Владимире, пациенты выбирают их все чаще и чаще. Вот только врачей на всех по-прежнему не хватает, поэтому на прием к ним попасть, что в рулетку сыграть: вероятность попасть остается, нет только уверенности, что сразу.

НА ЗАМЕТКУ!

Телефоны “горячей линии”, по которым можно записаться на прием к врачам узкой специальности:

8 (800) 200-36-33

(4922) 77-77-33