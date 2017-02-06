Дегтяревцы представили новый пулемёт

Это оружие создано по заданию Минобороны России и представляет собой глубокую модернизацию пулемета «Печенег» калибра 7,62 мм. Новый пулемёт более легкий и компактный, обладает улучшенной эргономикой. На его разработку ушло 4 года.

В «Печенеге-СП» помимо стали используется титан, применён оребренный ствол без кожуха и с принудительным охлаждением. В новом «Печенеге» есть новые элементы, в том числе система рельсового крепления для унифицированного оптического прицела, а также телескопический и складной приклад – он удобен при стрельбе в зимнем обмундировании или бронежилете. Отличается пулемёт и наличием тактической рукоятки для более удобного ношения данного оружия.

Разработана также версия «Печенега-СП» для штурмовых отрядов с укороченным стволом и приспособлением для бесшумной и беспламенной стрельбы.

Интересной особенностью нового пулемета является возможность сложить его части, за счет чего данное оружие становится на 3 см короче штатного автомата Калашникова. Пулемёт отлично подходит для городского боя, а складной приклад делает более удобную мобильность в транспорте, а также обеспечивает возможность ведение огня через бойницы бронетранспортеров. Судя по обнародованной информации, «Печенег-СП» уже запущен в серию.

Из ряда открытых источников известно, что на укороченном стволе нового пулемета появился прибор для бесшумной стрельбы, что для пулеметов почти экзотика, а коробка для пулеметной ленты покрыта изнутри пластиком для уменьшения лязга пулеметной ленты при переноске.

Приводятся также такие параметры «Печенега-СП»: боевая скорострельность – 250 выстрелов в минуту, максимальная скорострельность – 600-800 выстрелов в минуту, прицельная дальность – 800 метров, максимальная дальность стрельбы – 3800 метров.

Фото: http://img-news.vl.ru/i/news/add_files/big1398401_25.jpg