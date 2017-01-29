В магазинах региона нашли просрочку

Прокуратура Владимирской области озвучила результаты проведенных проверок, касающихся соблюдения закона о защите прав потребителей при реализации продуктов питания.

Нарушений масса, в их числе: продажа продукции без маркировки, с истекшим сроком годности, несоблюдения температурного режима при хранении, несоответствия розничной цены товара и стоимости, указной в ценнике, отсутствие ценников на реализуемые товары.

В частности, прокуратурой города Владимира совместно с членами общественного движения «Объединение потребителей России» в сетевых магазинах гипермаркет «Глобус» и «Верный» выявлено некачественное сливочное масло. Напомним, что за данное нарушение гипермаркет «Глобус» оштрафовали на 300 тысяч рублей.

Несоответствие молочной продукции выявлено в магазинах «Магнит» и «Пятерочка». В Муроме и Вязниках (ИП Узбеков А.Н., ООО «Богатырь +», ООО «Два медведя») нашли продукты с истекшим сроком годности и продукты, которые хранились без соблюдения температурного режима.

На соблюдение температурного режима хранения продуктов не обращали внимания и в Петушинском районе (сетевые магазины ООО «Аледи» и ООО «Авиком-2»). Кроме того, на витринах находились продукты питания без маркировки, отсутствовало наименование продукции, состав, дата изготовления, срок годности, условия хранения, наименование и место нахождения изготовителя, показатели пищевой ценности продукции и т.д.

Всего по фактам нахождения на реализации продукции с истекшим сроком годности, несоблюдения условий хранения возбуждено 69 административных производств по ст. 14.43 КоАП РФ, наложено штрафов на сумму свыше 700 тысяч рублей.

В Гусь-Хрустальном межрайонная прокуратура установила, чтоиндивидуальный предприниматель В.П.Косенко, осуществляющий розничную продажу готовых блюд, салатов, хлебобулочных изделий, не проводит ежедневную оценку качества полуфабрикатов, блюд и кулинарных изделий, не указывает время изготовления блюд.

В Судогодском районе прокуратура выявила, что ООО «Возрождение», которое разливает питьевую воду под торговой маркой ««О’три», не соблюдает санитарное законодательство. По требованию прокуратуры нарушения устранены, а виновные лица привлечены к дисциплинарной и административной ответственности.

Установлены также случаи непредоставления покупателям, а также органам государственного надзора полной и достоверной информации о качестве и безопасности пищевых продуктов. В магазине «Транзит» ( Меленковский район) проверяющим не предоставили документы на мясную продукцию.

Проверяющие столкнулись и с тем, что сотрудники магазинов, работающие с пищевыми продуктами, вовремя не проходят медицинские осмотры. Такие случаи выявлены прокуратурой Юрьев-Польского района в деятельности ООО «Рыбный дом Дельфин», а также ряде хозяйствующих субъектов Гусь-Хрустального, Муромского, Суздальского, Судогодского, Петушинского районов нашей области.

Всего по результатам проверок выявлено 306 нарушений, внесено 106 представлений, 102 лица привлечено к дисциплинарной ответственности, вынесено 42 постановления о привлечении лиц к административной ответственности и 18 предостережений о недопустимости нарушения закона.

Фото: http://www.m24.ru/m/galleries/3171