«Глобус» оштрафовали на 300 тысяч рублей

Гипермаркет «Глобус» продавал фальсифицированное сливочное масло «Крестьянское сладко-сливочное несолёное». Товар выявили работники прокуратуры города Владимира и активисты проекта «Знак качества».

По итогам лабораторных исследований установлено, что качество реализуемого крупным сетевым магазином сливочного масла не соответствует требованиям технических регламентов по жирно-кислотному составу молочного жира.

В итоге, как сообщает областная прокуратура, суд признал юридическое лицо ООО «Гиперглобус» виновным и вынес решение о наложении штрафа в размере 300 тысяч рублей. Эта сумма уже выплачена в полном объёме, – отмечают в ведомстве.

Фото: http://diabet-office.ru/articles/wp-content/uploads /2016/10/42351632-slivochnoe-maslo- pri-diabete.jpg