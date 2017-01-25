«Глобус» оштрафовали на 300 тысяч рублей

На полках гипермаркета прокуратура нашла некачественное сливочное масло

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Гипермаркет  «Глобус»  продавал фальсифицированное сливочное  масло «Крестьянское сладко-сливочное несолёное». Товар выявили работники прокуратуры города Владимира  и активисты проекта «Знак качества».

По итогам лабораторных исследований установлено, что качество реализуемого  крупным сетевым магазином сливочного масла не соответствует требованиям технических регламентов по жирно-кислотному составу молочного жира.

В итоге, как сообщает областная прокуратура, суд признал юридическое лицо ООО «Гиперглобус» виновным и вынес решение о наложении штрафа в размере 300 тысяч рублей. Эта сумма уже выплачена в полном объёме, – отмечают в ведомстве.

Фото: http://diabet-office.ru/articles/wp-content/uploads /2016/10/42351632-slivochnoe-maslo- pri-diabete.jpg

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