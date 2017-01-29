Максим Аверин: «Не откладывайте счастье на завтра»

Пару дней назад он спасал человеческие жизни в сериале «Склифосовский», накануне предстал перед ивановской публикой в роли шекспировского Отелло, а в субботу на сцене владимирской филармонии сбросил маски и остался один на один со своим зрителем.

«Всё начинается с любви». Этим моноспектаклем Максим Аверин покорил владимирцев в декабре 2015 года. Зрители буквально завалили организаторов просьбами – повторить. Но повторить – это не для Аверина. Он всегда в поиске. В поиске новых жанров, режиссерских решений, цепляющих стихов и убедительных образов. И вот на суд зрителей Максим Аверин представляет свою новую работу «Всё начинается с любви. Продолжение».

На сцене по-прежнему минимум реквизита. Ни тебе шикарных декораций, ни слепящих блеском костюмов, ни популярных в последнее время спецэффектов. Два с половиной часа один на один со зрителем. Лицо в лицо, глаза в глаза, кардиограмма в кардиограмму. «Есть два понятия – «артист» и «неартист», и ничего больше», – эти слова Фаины Раневской, сказанные когда-то о Маяковском, точно характеризуют отношение Максима Аверина к своей профессии. Только Артист может на протяжении нескольких часов держать разношерстный зал в напряжении чувств и эмоций. Он не умеет работать наполовину, он всегда на грани. А всё потому, что на вечный вопрос человечества о смысле жизни, Аверин ответил уже давно.

– Кино как жизнь. Но жизнь – это не кино. Здесь невозможно сделать ещё один дубль. Нельзя прокрутить киноплёнку назад. Чёрт возьми, нет, не получится. Жизнь надо писать набело. Не оставляя черновиков… Я терпеть не могу, когда говорят: «Хорошо там, где нас нет…» Это несправедливо. Хорошо там, где мы есть. Там, где мы есть, прекрасно. Когда вы это поймёте, перед вами откроются совершенно новые горизонты. Ну что возиться с прошлым… Было и было. Будущее? Мы-то с вами знаем, как никто, насколько оно призрачно. Одному только Богу известно, что там впереди. Жить надо здесь и сейчас. Будьте счастливы сегодня. Не откладывайте своё счастье на завтра. И любите друг друга. Каждую минуту. Каждую секунду. Любите! – призывает со сцены Максим Аверин.

У самого артиста расписана каждая минута. Он гастролирует со спектаклями, снимается в кино, принимает участие в различных проектах и пишет книгу. Но несмотря на занятость, он всегда находит время для общения с журналистами. Вот и в этот раз в перерыве между репетициями мы смогли задать ему несколько вопросов.

– Максим, вы приезжаете во Владимир не первый раз. Каково ваше прочтение нашего города?

– Так получается, что я бываю во Владимире исключительно зимой. Поэтому картинка старого города и окружающая природа ассоциируется именно с этим временем года. Мне очень нравится. Сегодня, когда ехал в машине из Иваново, я подумал: Боже мой, какая у нас прекрасная страна, очень красивая в разных ее проявлениях, в разных её уголках.

– Сегодня владимирский зритель увидит продолжение полюбившегося моноспектакля. Но продолжение – это всегда риск. Зачастую оно уступает в качестве. Вам же после каждого проекта можно смело открывать шампанское. Как удается не снижать планку?

– Надо любить свое дело. Вот и все. Да, есть у нас такая дурацкая русская черта… Снимают, допустим, первый сезон фильма. Люди еще не знают, что их ждет: успех или провал. В этот момент они трепетно относятся к своему делу, стараются выполнить свою работу хорошо. Как только приходит успех – расслабляются, и всё разваливается. Но я уверен: если относиться к работе с трепетом, по-настоящему болеть за него, тогда будет результат. Например, пятый сезон «Склифосовского» снимался очень сложно. Но благодаря неравнодушным людям, которые находились в кадре и за кадром, мы добились результата. Я слышал: там все хорошо.

– Да, рейтинги высокие, идет активное обсуждение. Две недели страна на успокоительных переживала за любимых героев. Будет ли после «реанимации» пятого сезона «реабилитация» в шестом?

– На самом деле я всегда работаю для того, чтобы люди, наоборот, приходя домой, могли отвлечься от дневной суеты, от своих будничных проблем. Чтобы им было хорошо… Но если люди переживают – это тоже хорошо. Было бы хуже, если бы к моей работе относились как фоновому шуму. Это когда приходишь домой, ставишь чайник, и там где-то что-то играет. Вот если бы я услышал от вас такое, я бы, наверное, сам пил корвалол. Делать легкий развлекательный сериал, мне кажется, несправедливо. И не нужно такого делать. Все-таки кино, как и театр и книги – любой вид искусства – должно вдохновлять человека. Я еще не читал сценарий шестого сезона. Посмотрим. «Склифосовский. Реанимация», «Склифосовский. Реабилитация», главное не дожить до «Склифосовский. Кремация»…

– Вы даже обычный инстаграм сделали источником для вдохновения…

– Я не зарабатываю на своем инстаграме, как многие сейчас делают. Я просто делаю то, что мне интересно: снимаю и выкладываю маленькие короткометражки, читаю стихи, делюсь впечатлениями от своих путешествий по стране, красотой нашей природы. И у людей, которые, предположим, не могут купить билет на спектакль или приехать в другой город, есть возможность увидеть все это… А что публиковать? Фотографии штруделей в кафе, новые тряпки? Мне 41 год. Зачем мне это надо?!

– Среди ваших подписчиков много молодых людей. Вы ощущаете свой вклад в воспитание подрастающего поколения, «подсаживая» их на хорошую литературу?

– На самом деле я тоже учусь и развиваюсь. Например, современную поэзию я знаю плохо, потому что она меня не очень впечатляет. Но вот мне присылают стихи – почитай. И я вижу гениальное произведение молодой поэтессы Катарины Султановой. Я не ожидал, что девушка может писать такие замечательные мужские стихи. И я рад, что я это открыл для себя. И я это буду дальше отдавать: чтобы это видели, слышали и читали, открывали для себя. Раньше у нас, например, не было в спектакле Евтушенко. Сейчас на его произведениях сделан огромный акцент. Меняюсь я, меняется восприятие, появляются новые мысли. Или вот «Российская газета» проводит акцию: известные люди читают «Евгения Онегина», записывают это на телефон и выкладывают в интернет. Когда ко мне обратились с таким предложением, я подумал: ну когда я там читал «Онегина»… Давно. А сел читать и не мог оторваться. Как будто в сокровищницу вошел. Я наслаждение получил от этого. И мне хочется, чтобы молодежь тоже это полюбила. Мы уже сыграли триста с лишним спектаклей. И мы видим, как реагирует публика, она идет к нам. Хотя еще несколько лет назад в эту затею мало кто верил. Меня спрашивали: как это моноспектакль, кому нужны эти стихи? Значит нужны.

– Вы играете в театре, снимаетесь в кино и телевизионных проектах, читаете стихи, поете… Есть то, чего не умеет Максим Аверин?

– В этой профессии нельзя сказать однажды «всё». Я все умею. Это смерть для артиста. Я боюсь таких артистов-умельцев, которых порой приходится встречать на съемочных площадках. Ну, ладно. Сейчас мы все сделаем. Ха-ха и хи-хи за кадром, а в кадре – ноль. Разрушается атмосфера. Поэтому и появляются такие фильмы, где всё картонное. А если любить свое дело и думать о публике – все обязательно получится так, как хочется.