Шерлок Холмс ещё плывёт по Неве в подводной лодке

Очередной костюмированный выход вице-губернатора Михаила Колкова – он вел вечер в образе Ниро Вульфа – стал не более чем хорошим поводом привлечь людей на действительно стоящее мероприятие: слушать других участников встречи, рассуждавших о детективе и приключенческом романе, Артуре Конан Дойле и Эдгаре По, Шерлоке Холмсе и Мефодии Кобылкине, было не менее интересно. Вечер стал первой встречей из запланированного цикла, в ходе которого приглашенные эксперты будут рассуждать о различных родах и жанрах литературы.

Кстати, зал, в котором проходило мероприятие, был заполнен – причем среди зрителей были люди разного возраста (но преимущественно молодые). В давнем споре о вымирании библиотек, вызванном появлением Интернета, видимо, поставлена жирная точка: за последние десять лет библиотеки успешно выросли от «пункта выдачи книг» до центров культурной жизни.

Сегодня они, вопреки всем прогнозам и сомнениям, переживают новый расцвет: сюда идут не только за книгами (хотя, по утверждению библиотекарей, книги на дом по-прежнему активно выдаются), но и за разного рода событиями: на театральные вечера, концерты, встречи с писателями, собрания клубов по интересам и т. д. Кстати, на прошедшую в прошлом году «Ночь в библиотеке» – с экскурсией по закрытым обычно хранилищам, балетом в темноте и прочими необычностями – пришло более 3 тысяч человек.

Шерлок Холмс как наркотик

Ада Колганова, директор Российской государственной библиотеки искусств – о том, как Шерлок Холмс попал в Россию и что из этого вышло.

– Всевозможные продолжения приключений Шерлока Холмса, написанные его поклонниками, стали печататься еще при жизни Конан Дойла, хотя для конца ХХ века ремейки – это совершенно не характерный жанр. Но магия и власть этого персонажа были таковы, что новые рассказы о нем хотели все и везде.

В чем секрет такой бешеной популярности, совершенно не имеющей аналогов в мировой литературе – нет ни одного другого героя, про которого было бы написано такое количество продолжений и подражаний, отправлявших Шерлока Холмса куда угодно, включая космическое путешествие? Мне кажется, благодаря литературному таланту Конан Дойла ему удалось создать безупречного героя, воплощавшего те идеалы, в которые люди всегда верили и к которым стремились.

Он умен. Он человечен: достаточно вспомнить, как он общается со своими клиентами или с уличными мальчишками, которые собирают для него информацию; как раз за разом спасает репутацию Лестрейда. Он ни от кого не зависит. У него очень развито чувство собственного достоинства. Он успешен. Он идет в ногу со временем: в рассказах о Шерлоке Холмсе подхвачены все передовые научные тенденции. И когда человек читает очередной рассказ о Холмсе, он на какое-то время становится таким же. Это своего рода наркотик, и поэтому люди требуют еще, еще и еще.

В дореволюционной России появился свой пласт «русской холмсианы». Так, в 1908 году имя Шерлока Холмса попало на обложки книг 143 раза. Не могу сказать, что это был какой-то «псевдо-Холмс»: это был все тот же безупречный английский джентльмен. Но русским авторам было интересно: как бы такой человек ловил преступников в России? Поэтому Шерлок Холмс побывал в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Одессе, Пензе. Он переодевался мужиком, покупал брату русские сувениры, плавал по Неве на подводной лодке, спасая какую-то княжну. И, надо сказать, везде чувствовал себя достаточно естественно.

Тут невольно возникает вопрос: а как англичанин общался с русскими? Большая часть авторов деликатно умалчивает об этом – и читатель с пониманием относится к тому, что в России сыщик свободно говорит по-русски. Некоторые отдают должное интеллекту Холмса, который учит язык по дороге из Лондона в Москву. Есть и экзотические версии: например, что русскому его научили некие эмигранты в Буэнос-Айресе.

Кстати, в России Шерлок Холмс появлялся не только в книгах, но и на театральных подмостках: драматург Глаголин в соавторстве с сыном известного книгоиздателя Суворина написали для Малого театра Москвы несколько пьес с Шерлоком Холмсом в главной роли.

Классная работа

Доцент кафедры русской и зарубежной филологии ВлГУ Кирилл Соколов – о том, что детективы не изучают на уроках литературы, а зря…

– Существует два взгляда на детектив. Самый распространенный – что это «книги второго сорта», для массового сектора. Второй – что детективный роман может быть настоящей литературой, более того – отличной психотерапевтической литературой, которая помогает восстанавливать нарушенную гармонию мира. Потому что по канонам классического детектива зло всегда наказано, преступник найден, добро восторжествовало.

В школе зачастую принято воспринимать процесс обучения в виде некой высокой истины, которой владеет учитель и к которой он иногда буквально тащит своих учеников. Понятно, что из этого редко выходит что-то хорошее. В 90-х годах, когда возникла необходимость обновить школьное образование в России, профессор Натан Тамарченко написал серию школьных учебников литературы, основанных не на тех произведениях, которые там обычно изучают – а на приключенческих, фантастических и детективных романах. С его точки зрения, в детективе в достаточно ясном и четком виде присутствуют те детали, научившись понимать которые, человек овладевает азами понимания любой литературы, в том числе классического романа. Именно на примерах таких книг, как детективы, проще всего учиться понимать и интерпретировать сюжет произведения.

В «обложку» детектива можно завернуть произведение любого жанра: приключенческого, романтического, философского. Самый яркий пример – «Преступление и наказание» Достоевского. Эту книгу многие исследователи, кстати, считают первым русским психологическим детективом (Набоков, в частности, называет Достоевского детективным писателем, причем не из лучших). Я думаю, школьникам было бы интереснее читать и изучать его именно как детектив, и уже через это выходить на достоевские философские смыслы. Кстати, если продолжать эту параллель между серьезной и несерьезной литературой, то «Отцы и дети» – это не что иное, как приключенческий роман-квест.

Однако идея Тамарченко не прижилась, и детективы в школе сегодня не читают. В вузах их также не изучают – даже в виде спецкурсов. Насколько мне известно, разговор об этом жанре ведется разве что в рамках индивидуальной работы – некоторые будущие филологи выбирают детектив, как тему для курсовой или диплома. Так что все, что могу посоветовать – если видите детектив в руках у ребенка, не отбирайте книгу и не совестите его.

Оторвали ногу – начался роман

Писатель Дмитрий Казаков – о основах хорошего авантюрного романа.

1. Нужен герой. Главное в нем – способность вызывать у читателя эмоции. Шерлок Холмс – очень умный. Джеймс Бонд – решительный и сексуальный. Юнга Джим Хокинс из «Острова сокровищ» не может похвастаться ни тем, ни другим – но он подкупает тем, что совершенно обычный и любой из нас мог бы оказаться на его месте.

2. Герою нужен антагонист. Создать хорошего злодея – это искусство. Но если все получается, он может победить героя если не в сюжете, то в глазах зрителя. Многие, например, уверены, что главный герой «Звездных войн» – Дарт Вейдер. Или Терминатор – он был задуман, как антагонист, но вышел настолько удачным, что его спешно переквалифицировали в герои.

3. Проблема нужна для того, чтобы столкнуть героя и антагониста. Как говорили популярные авторы Олди, «надо оторвать герою ногу». И сразу пошли эмоции, всем сразу интересно, куда он на одной ноге поскачет и как будет сражаться со злодеем. Оторвали ногу – начался роман.

Если у вас есть все эти три составляющие, вы можете смело начинать писать авантюрный роман и выгонять меня из индустрии.

ГДЕ ПОПРОБОВАТЬ СИЛЫ. Всероссийский молодежный конкурс остросюжетных литературных и рисованных историй «Орден Тота» проводится Российской государственной библиотекой для молодежи при поддержке издательства «Эксмо» журналов«Если» и «Знание-сила». Авторы моложе 35 лет могут написать историю, в которой есть библиотека или библиотекарь. Работы принимают до 30 апреля по адресу haritonov@rgub.ru, истории-победители будут опубликованы.

Фото: http://i023.radikal.ru/1404/b7/1a49d75ebe40.png