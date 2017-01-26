Во Владимире расследуют дело об утраченной красоте

Многие жители Владимирской области слышали «страшные» истории об оформлении баснословных кредитов на покупку «чудодейственных» чемоданчиков с кремами и на процедуры массажей и пилингов. Многие слышали, а иные испытали это на себе. И после, не почувствовав обещанного эффекта на своём теле, зато ощутив изрядную брешь в личном бюджете, обращались в правоохранительные органы. Но ранее дела по такого рода заявлениям не возбуждались. И в суде такого рода эпизоды не рассматривались. Теперь может быть создан прецедент.

В ноябре прошлого года во Владимире был задержан директор компаний, предлагавших сомнительную «красоту» за большие деньги, Борис Мельник. Дело ведёт следственное управление УМВД России по городу Владимиру.

По версии следствия, которая приведена на сайте областного УМВД, подозреваемый, владея сетью салонов по оказанию косметических услуг и реализации косметической продукции, арендовал в городе Владимире помещение, где организовал свою деятельность, привлекая внимание граждан рекламными акциями.

В период с ноября 2015 года по май 2016 года предприниматель, злоупотребив доверием не менее тридцати жителей, как областного центра, так и районных городов, завладел принадлежащими им деньгами в общей сумме свыше 2 400 000 рублей. Оплата комплекса услуг осуществлялась в сумме, определенной договором. Одновременно с договором об оказании услуг салоном, клиенты подписывали кредитные договора под высокий годовой процент.

16 января в Октябрьском районном суде рассматривалось досудебное дело о назначении меры пресечения подозреваемому в мошенничестве Борису Мельнику. Срок содержания под стражей продлен на месяц. Суд отказал в ходатайстве о домашнем аресте, хотя подозреваемый предлагал вполне внушительную сумму залога – 2 млн рублей. У Мельника двойное гражданство и есть риск, что, пребывая не под стражей, а под домашним арестом, он сможет уехать в Израиль.

В ходе расследования уголовного дела установлено, что персонал компании, не имея соответствующего медицинского образования, предлагал клиентам услуги, которые зачастую являлись для них противопоказанием по состоянию здоровья.

Денежные средства, полученные в результате кредитования клиентов, снимались предпринимателем с расчетного счета компании и использовались в личных целях.

В итоге 39-летнему Борису Мельнику инкриминируют статью «Мошенничество». Если у следователей будет достаточно доказательств, дело можно «потянуть» на особо крупный размер, и тогда подозреваемому светит длительное пребывание в местах не столь отдалённых.

Во владимирской общественной организации по защите прав потребителей «Содействие» накопилось порядка 50 административных дел обманутых потребителей, «купившихся» на рекламные лозунги об «омоложении», «похудении» и «преображении».

– Решения по всем этим делам вынесены в пользу истцов. Потребителям должны вернуть от 5 до 350 тысяч рублей. До марта прошлого года компания возвращала деньги, потом прекратила. Сейчас решения на исполнении судебных приставов, – рассказывает юрист «Содействия» Евгения Кочеткова.

Правозащитники-общественники направляют потребителей, считающих себя обманутыми, в полицию, прямиком в следственное управление. Дело, таким образом, обрастает новыми подробностями, повышая шансы создать прецедент рассмотрения «косметического» дела в суде.

Фото: http://www.gorobzor.ru/public/news/images/53035.jpg