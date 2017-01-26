Управляющую компанию накажут за холод в квартирах

Жители дома № 11 поселка Первомайский Ковровского района в течение длительного времени были вынуждены обогревать свои квартиры бытовым газом.

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Ковровская городская прокуратура провела проверку, по результатам которой выявлены нарушения в деятельности ООО «Комсервис+».

Установлено, что в ряде квартир дома №11 поселка Первомайский температура воздуха не соответствовала нормативной. Таким образом жильцы дома были вынуждены длительное время проживать в холоде, обогреваясь бытовым газом.

По данному факту директору ООО «Комсервис+» внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, инженер управляющей компании привлечен к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, в отношении руководителя организации возбуждено административное дело по статье об осуществлении предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований. Наказание предусматривает штраф в размере до 100 тыс. рублей.

Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении.

После прокурорской проверки  в экстренном порядке произведены работы по утеплению стен и крыши дома.

Фото: http://kirov-portal.ru/news/poslednie-novosti/

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Комментарии:

  1. Светлана

    Мило – всего лишь к дисциплинарной ответственности. Выгонять с волчьим билетом надо таких “работников”, пока они отделываются легким испугом, НИЧЕГО не изменится!

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