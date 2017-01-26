Яндекс.Транспорт охватил почти все автобусы Владимира

Передвижение автобусов компании «БигавтоТранс» теперь можно отслеживать в приложении Яндекс.Транспорт. Перевозчик обзавёлся необходимым Глонасс-оборудованием.

Напомним, в августе мы рассказывали, что Яндекс.Транспорт начал отображать движение общественного транспорта о Владимире. Но тогда «первопроходцами» стали компании «АДМ» и «Владимирпассажиртранс». Установив приложение, горожане могли отслеживать, а не гадать, когда подойдёт нужный автобус или троллейбус. Правда, многим не хватало информации именно о «бигановских» маршрутах.

Однако отметим, что пока владимирцы не смогут увидеть на картах приложения машины некоторых перевозчиков, например, на линиях №18, №23, а также желтые «пятерки». Это связано с трудностями технического оснащения транспорта.

Кстати, для справки, Яндекс.Транспорт могут установить владельцы смартфонов на базе iOS и Android. Загрузить приложение можно в Google Play и App Store, а также в Яндекс.Store.

Фото: http://tushino-juzhnoe.mos.ru/presscenter/news/yandex.jpg