В Илькино и Скрипино открылись новые ФАПы

Модульные ФАПы, построенные по быстровозводимым технологиям, – долгожданный подарок, который получили более 3 тысяч жителей Илькинского сельского поселения и почти 200 жителей деревни Скрипино и близлежащих населенных пунктов. Новые ФАПы отвечают всем современным требованиям и оснащены необходимой медицинской техникой. По данным областного департамента здравоохранения, на эти цели из областного бюджета было выделено 27,1 млн рублей.



В арсенале сельских фельдшеров – автоматический дефибриллятор, портативный электрокардиограф, тонометр, анализаторы уровней сахара и холестерина в крови, фонендоскоп, холодильник для медикаментов, укладка для оказания помощи при остром коронарном синдроме и инсульте, шины для транспортной иммобилизации, медицинская мебель и многое другое. Кроме того, ФАПы оборудованы пандусами, тревожными кнопками и санузлами, оснащенными специальными приспособлениями для маломобильных пациентов.

Сообщается также, что кроме села Илькино и деревни Скрипино Меленковского района, в этом году планируется построить ФАПы в деревнях Новоселово и Ельцы Киржачского района, в деревнях Легково и Лобково Александровского района и в деревне Дмитриево Ковровского района. На эти цели из областного бюджета выделено около 60 млн рублей.

Фото: http://dz.avo.ru/main/-/asset_publisher/