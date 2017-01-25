Во Владимире задержали сутенера

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, в отношении ранее судимого 49-летнего жителя областного центра возбуждено уголовное дело за организацию занятия проституцией.

Установлено, что с октября 2015 года по август 2016 года подозреваемый склонял молодых женщин к оказанию интимных услуг. Выбирал мужчина социально незащищенных девушек, нуждающихся в деньгах. Все они проживали в разных районах Владимирской области.

Подозреваемый лично осуществлял общее руководство незаконной деятельностью, размещал их контакты на соответствующих интернет-сайтах.

Противоправная деятельность жителя областного центра была пресечена сотрудниками Управления уголовного розыска регионального УМВД в декабре 2016 года. Расследование уголовного дела продолжается.

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