Многодетные семьи ждут обещанный в октябре газ

Живущие в частных домах знают: обогреваться электричеством – накладно. Газ экономичнее. Смельские почувствовали разницу в ноябре, когда морозы еще не уходили за минус 10. Счет за электроэнергию поверг в шок – 18 тысяч рублей! А в доме – не Сочи, свежо.

– Нам даже энергетики звонили, спрашивали, не напутали мы чего с показаниями счетчиков, – говорят супруги Валерий и Татьяна. – Оказалось, не перепутали.

Взяли, что дали

Валерий и Татьяна воспитывают троих детей: Федю, Катю и Ваню. Татьяна – лор-врач, Валерий – строитель-отделочник. Еще 4 года назад они ютились в маленькой «двушке» в Юрьевце. Сейчас у них большой просторный дом.

В 2012 году Смельские одними из первых «многодеток» бесплатно получили участок под строительство. Адрес: Пиганово, улица Березовая. Татьяна и Валерий, оформив документы на землю, взялись за строительство. Начали с расчистки территории – участок зарос деревьями. Потом поставили забор. А на следующий год – сруб. Добротный, рубленый.

Смельские воспользовались еще одной мерой поддержки.

– Нам дали 200 кубов леса. Все из леса вывезти не смогли, да и качество было неважным. Но на отделку дома набрали, – рассказывает глава семейства.

А получить субсидию на строительство дома семье не удалось. На тот момент за ней числился дачный домик и три сотки в садовом товариществе в Мосино. А это повод для отказа. Не будь дачи – дали бы им из областного бюджета 650 тысяч. Хватило бы на крышу, на внутреннюю отделку… Ну да придется рассчитывать на себя.

Соседям повезло больше. Наталья и Александр, тоже воспитывающие троих детей – Степана, Ивана и Аню, получили участок в 2013 году, а субсидию два года спустя.

– Материнский капитал, как федеральный, так и областной, пошел на возведение дома. А субсидию вложили в строительство крыши, установку окон, дверей, – дает расклад многодетная мама Наталья.

Кстати, всего во Владимире субсидию на строительство дома получили 74 многодетные семьи.

Своими руками

Все, что есть на участках у многодетных семей на улице Березовой, сделано своими руками. От дома до собачьей будки. Татьяна и Валерий предпочли проверенные технологии: традиционный деревянный сруб поставили на ленточный фундамент. Наталья с Александром – экспериментаторы: фундамент – свайный, дом – по канадской технологии. Впрочем, и те, и другие в первую очередь ориентировались на цену и искали более экономичный вариант.

– Хотя и строим на всю жизнь, но искали то, что дешевле, – признается Наталья.

– Утепляли дом основательно, даже теплые полы сделали. Пока нет газа – они нас и спасают. Ночью включим котел посильнее, днем почти не пользуемся. И ничего, комфортно.

Поставить дом – полдела. А вот подвести коммуникации… Проще всего оказалось с электричеством. С водой – помаялись.

– Центрального водопровода у нас нет. Решили пробурить скважину. Заглубились на 30 метров. Проверили воду – не питьевая, много железа. Так что пока носим воду от соседей. Они, научившись на наших ошибках, сделали колодец. Там вода хорошая, – рассказывают Смельские.

Зато в части канализации семьи выбрали одну технологию – сделали септик. Автономная система обошлась каждой семье почти в 100 тысяч рублей. Пришлось даже кредит брать. А куда деваться?

И с подведением дороги «многодеткам» пришлось справляться самостоятельно.

– Технике же нужен подъезд, – говорят они, – машины ездили и фундамент заливать, и участок расчищать. Вот проложили дорожку, до сих пор ей пользуемся.

Весна не за горами

Многодетные семьи из Пиганово ждут пуска газа со дня на день. В мэрии обещали – будет в декабре, крайний срок. Сегодня 22-е. Ничего. Поразительно, но в отчете администрации по социально-экономическому развитию города за 9 месяцев 2016 года, опубликованному на муниципальном сайте в ноябре, сказано: «В микрорайоне Пиганово завершены работы по строительству сетей газоснабжения». Эту же информацию огласили на одном из комитетов горсовета, прошедшем буквально на днях.

Когда же «Призыв» обратился к чиновникам мэрии с вопросом, почему же «много-детки» до сих пор сидят без газа, всплыли новые подробности. Оказывается, у газовой компании, тянущей сети к деревням и микрорайонам области, в сентябре обнаружилась экономия денег по выполнению инвестиционной программы. И тамошние руководители решили включить в нее новый объект – обеспечение всего Пиганово газом. Проект газоснабжения улицы Березовой тоже вошел в программу. Сначала темпы строительства были неплохие. Сейчас же, под конец года, «горят» сроки уже более масштабных и ранее намеченных проектов. Так что извините. Может, справятся только после Нового года. А пока многодетные семьи сделают проект подключения, установят котел – уж, глядишь, весна.

ТЯНУТ-ПОТЯНУТ

Программа г.Владимира по обеспечению транспортной и инженерной инфраструктурой участков, предоставленных многодетным семьям, реализуется не так активно, как предполагалось. В 2016-м на нее намеревались потратить 57 млн рублей, по факту выделено 24 млн . Изначально в 2016 году хотели подвести сети газоснабжения, водоснабжения и водоотведения на улицы Родниковую и Православную в микрорайоне Юрьевец и в микрорайон Пиганово. Всего – к 60 участкам. Работы ведутся, но до окончания далеко. Из завершенных объектов – дороги в Лунево и в Юрьевце. Программа рассчитана до 2020 года. За это время во Владимире к участкам многодетных семей планируют протянуть 4 км дорог, 5,8 километра сетей газоснабжения, 9,7 км сетей водоснабжения и 10,3 км сетей канализации.

На фото: семья Смельских