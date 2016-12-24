Москвичи покупают Золотые ворота

В этом году ярмарка работает не на Пушкинском бульваре, как раньше, а в парке Липки – и это главное новшество. В деревянных домиках, расположившихся вокруг фонтана, по-прежнему можно купить сувениры, продукты, изделия владимирских ремесленников… Хотя товаров, сделанных именно во Владимирской области, в этом году стало заметно больше. Среди мелких сувениров – магнитов, тарелочек, керамических фигурок – чаще всего встречаются сюжеты с символами г.Владимира и с Петухом – символом наступающего года. Цены – от 50 рублей. Любители эксклюзива могут присмотреться к сумкам ручной работы или к нарядам, сшитым из павлово-посадских платков, но стоят они, понятно, на порядок дороже..

– Торговля только началась, но люди уже подходят, прицениваются, – рассказала Ольга, продавец одного из павильонов. – Первым покупателем у меня сегодня стала пара из Москвы: они купили магнит с Золотыми воротами и несколько петушков на подарки. Выручка пока не очень большая. Но мы, конечно, очень рассчитываем на завтрашний день – что на праздник придет не меньше тысячи человек – и на каникулы, когда к нам в город приедут туристы.

На ярмарке нашлось место и для желающих перекусить. Ассортимент стандартный, и цены у продавцов примерно одинаковые: пирожки от 30 рублей, шашлык от 100 рублей, чай и кофе от 50 рублей, глинтвейн – от 80 рублей за кружку.

– Глинтвейн мне разогрели в микроволновке – что не улучшило напиток и не порадовало меня, – прокомментировал Сергей Василенко, один из посетителей ярмарки. – А так – очень хорошее место, чтобы провести время с друзьями или с семьей.

Для экономных на прежнем месте возле памятника Андрею Рублеву открылся “Чайный домик губернатора”, где можно бесплатно угоститься чаем с баранками.

Фото автора.

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