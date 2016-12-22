Фонд кино поможет четырем кинозалам региона-33

Федеральные деньги на поддержку кинотеатров получат Александров, Муром, Судогда и Суздаль.

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В Фонде кино подвели итоги конкурса по поддержке кинотеатров в населенных пунктах с населением до полумиллиона человек. Финансовая поддержка в рамках конкурса будет выделена на переоборудование 139 кинозалов в 127 населенных пунктах нашей страны, расположенных в 46 регионах.

Каждый кинозал может получить на безвозвратной основе от федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии до 5 миллионов рублей. При этом обязательным условием  для переоборудованного кинозала остается демонстрация фильмов отечественного производства в объеме не менее 50% киносеансов в квартал.

В список победителей вошли четыре кинотеатра Владимирской области: киноконцертный зал «Южный» в Александрове, Дом культуры «Вербовский» в Муроме, культурно-досуговый центр «Родина» в Судогде и центр культуры и досуга в Суздале.

Конкурс был объявлен в октябре текущего года, в его рамках будут распределены деньги в размере 733,3 миллионов рублей.

Фото: http://33strausa.ru/images/firms/full/yujniy.jpg

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