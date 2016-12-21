3,5 тысяч ИП и юридических лиц ждут прокурорские проверки

В следующем году прокуратура Владимирской области запланировала провести более 3,5 тысяч проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В список попали образовательные учреждения, медицинские организации, ТСЖ, спортивные комплексы, предприятия и акционерные общества.

Соответствующий план ведомство опубликовало на своём сайте в разделе «Защита прав предпринимателей». Здесь же можно найти сроки и цели ревизий, а также наименование контролирующего органа, которое и запланировало проверки.

Фото: http://www.listock.ru/ glavnaya/respublika -altaj/turochakskij-rajon /3406-novosti-prokuratury