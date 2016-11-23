Мороз нагрянет за неделю до Нового года

Информацию о том, что Дед Мороз собирается навестить бывшую «новогоднюю столицу России», подтвердили в его официальной пресс-службе в Великом Устюге. Однако где именно стоит ждать волшебника, какие места он посетит, пока неизвестно – этот вопрос находится на согласовании.

Опыт прошлых лет показывает, что добрый дедушка навещает детей в больнице и детском доме, а потом отправляется на большой праздник у елки на Соборной площади (напомним, что именно 25 декабря во Владимире будет открыта Рождественская ярмарка). Он наградит автора лучшего письма из тех, что были написаны во время празднования дня рождения Деда Мороза на ул. Георгиевской.

Откроем еще один секрет: хотя сам Дед Мороз приедет из Великого Устюга, внучка у него традиционно будет «из местных».

