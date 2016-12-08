Гиды небесные

Корреспондент «Призыва» побывал во владимирской школе православных экскурсоводов и выяснил, чем паломники отличаются от обычных туристов, кому помогает Матрона Московская и что бывает с женщинами, которые заходят в храм в брюках.

Две студентки, Соня и Маша, представляют свою экскурсионную разработку: маршрут по святым местам районов Доброе и Красное село.

– В основном гостей интересуют храмы в центре города, хотя на окраинах тоже можно найти много интересного, -рассказывают они. – На кладбище при Новоалексеевском монастыре столько всего, что хоть отдельный маршрут прокладывай.

– Все хорошо, только в конце у вас совсем жалобно, – комментирует руководитель и преподаватель школы Мария Федотова. – Надо не просить туристов вернуться в наш город, а сделать так, чтобы они сами этого захотели.

Паломник – турист особый

Школа православного экскурсовода появилась при Паломнической службе Владимирской епархии 4 года назад. «У нас работает воскресная школа, и однажды возник вопрос: вот дети закончили учебу, выросли, и что дальше, – рассказывает руководитель Паломнической службы, настоятель храма Архангела Михаила, протоиерей Анатолий Сегеда. – Так появилось православное молодежное движение «Кредо», и уже в его рамках – школа православного экскурсовода. Сначала она предназначалась для старших школьников и студентов, но потом это оказалось настолько востребовано, что мы сделали и взрослый выпуск».

От обычного туриста паломник отличается тем, что не только осматривает достопримечательности, но и участвует в церковных службах, молится, причащается. К примеру, в Успенском соборе туристу покажут особенности архитектуры и рублевские фрески. Паломнику об этом расскажут тоже, но будет возможность приложиться к мощам святых благоверных владимирских князей.

Кстати, за последние несколько лет паломническое направление в туризме расширилось. «Раньше начинали на Антипасху, – вспоминает отец Анатолий. – А заканчивали ранней осенью. Теперь паломники приезжают в течение всего года, причем в основном это люди от 25 до 50 лет».

Кого лечит святая вода

У православных экскурсоводов очень серьезная подготовка, которая не всегда бывает даже у «гидов общей практики». Они изучают историю России и историю православной церкви, иконографию, катехизис, церковно-славянский язык, экскурсионные методики…

– Мы даже разработали собственный спецкурс, называется «Катехизация на маршруте», – улыбается Мария Федотова. – Это о том, как отвечать на различные, касающиеся религии вопросы, которые возникают у наших паломников.

Паломник паломнику рознь. Некоторые отправляются в путь с таким багажом религиозных знаний, от которого слегка проседает ось у экскурсионного автобуса: у гида они спрашивают, как трактовать разночтения в житийной литературе XI века. Другие с трудом могут прочесть «Отче наш» до конца и интересуются, кому ставить свечку, чтобы голова не болела.

– Среди паломников сейчас на самом деле много людей невоцерковленных или маловоцерковленных, – рассказывает отец Анатолий. – Они, например, посмотрели сериал про Матрону Московскую и решили поехать в Покровский монастырь. Или святые источники – у некоторых это просто пунктик. Рвутся в Дивеево. «Сколько там источников? Шесть? Очень хорошо: во всех искупаемся, от всех болезней излечимся». О Серафиме Саровском первый раз в жизни слышат от гида в автобусе. Для них открытие, что исцеляет не святая вода, а святая вера.

Принцип врача

Гиду иногда надо проявлять чудеса такта и дипломатии, чтобы среди паломников не было конфликтов на тему «не там стоишь, не так крестишься».

– Многие начинающие паломники на самом деле боятся ехать в такие поездки, потому что думают, что их незнание остальные поставят им в вину, – говорит отец Анатолий. -Хотя на самом деле не так важно, что человек знает. Есть перечень молитв, песнопений. Экскурсовод и кто-то сведущий их возле икон прочитают, споют. Другие послушают, о чем-то спросят. Так возникает диалог, из которого впоследствии может вырасти много всего хорошего.

Православные экскурсоводы никогда ни к чему не принуждают. Душа – очень тонкая область: чуть надавишь – и может сломаться что-то важное. Так что основной принцип у них, как у врачей: «не навреди». Поэтому, например, хотя они и предупреждают перед поездкой, что женщинам желательно быть в юбке и иметь платок, а мужчинам не надевать шорты и майки с бретельками, но если человек забудет – гиды не будут его отчитывать, а помогут найти что-то, приличествующее для посещения храма.

Наши святые не хуже испанских

Сейчас православные экскурсоводы активно сотрудничают с туристическим экскурсионным центром Владимира. Работу паломнического центра оценили даже в комитете по туризму областной администрации: по их заказу было разработано 14 экскурсионных маршрутов по святым местам Владимирской земли продолжительностью от одного до трех дней. Тут и храмы, и монастыри, и памятные места, и – куда же без них – святые источники, на которые есть отдельная программа: 4 дня и 3 ночи.

– Сейчас думаем над новыми маршрутами, – рассказывает отец Анатолий. – Недавно один из наших паломников вернулся из Испании под большим впечатлением от проекта «Дорога святого Иакова». Это около 200 километров, но разработаны варианты разной сложности. Чем мы хуже испанцев?

Самое желанное место для российского паломника Соловецкий монастырь. Он входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и, кстати, изображен на купюре в 500 рублей.

Во всех списках лучших мест для паломничества в России в первой десятке будут храм Покрова на Нерли и Боголюбовский монастырь.

У некоторых паломников наблюдается иерусалимский синдром. Это редкое расстройство психики: паломник начинает считать, что он получил божественную силу, или начинает выдавать себя за пророка.