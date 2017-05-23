К мощам святого Николая владимирцы могут попасть без очереди

Главное событие православного мира – мощи святителя Николая, доставлены из итальянского Бари и выставлены в московском храме Христа Спасителя. Очереди желающих прикоснуться к святыне растянулась на полтора километра: только в первый день к мощам подошло около 25 тысяч человек. В храм Христа Спасителя едут паломники со всей России, в том числе и из Владимирской области.

– У нас уже три дня разрывается телефон, – сообщили «Призыву» в паломнической службе владимирской епархии. – Около 400 человек забронировали места на предстоящие поездки. Но расписание у нас пока не сформировано: мы на связи с координационным центром ХСС, они рассчитывают логистику – как распределить поток, чтобы меньше пришлось провести в очереди. Когда они скажут, стоит ли нам выезжать рано утром или, например, днем, чтобы попасть в храм вечером – мы закажем автобусы и начнем обзванивать людей по списку.

Паломническая поездка будет начинаться с молебна в храме и благословения священника. Записаться можно по тел.36-62-32. Цена вопроса – 1100 рублей. Кстати, это дешевле, чем отправляться в такую поездку самостоятельно: билет на электричку в Москву стоит от 560 рублей в один конец, плюс расходы на метро.

«Светские» туристические фирмы также отреагировали на спрос: поездки в Москву «к мощам святого Николая» начинаются с июня. Автобусы будут отправляться в 4-50 утра, возвращение – по обстоятельствам. Стоит такой тур 1000 рублей.

Новостные агентства сообщают, что мощи пробудут в Москве до 12 июля. ХСС открыт для паломников с 8-00 до 21-00. В очереди к храму прибывшие проводят по 3,5-4 часа. Внутри храма каждый паломник проводит около 5 минут. При этом у владимирцев есть уникальный шанс прикоснуться к мощам святого Николая, затратив куда меньше усилий.

Как сообщили «Призыву» во владимирской митрополии, икона с частицей мощей Чудотворца хранится в Николо-Галейском храме во Владимире. Трудно сказать, как она там оказалась, но известно, что икона находится в церкви с момента ее открытия после реконструкции в 90-х годах.

Фото: http://informvest.net/wp-content/uploads/2017/05/

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