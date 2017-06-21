Клиенты ВТБ24 могут обслуживаться в банке без очереди

Новый сервис доступен как физическим, так и юридическим лицам. По оценке ВТБ24, функция предварительной записи позволит банку сократить очереди в точках продаж и дополнительно заработать порядка 450 млн рублей за год.

Система дистанционной записи предоставляется на бесплатной основе и доступна клиентам на сайте ВТБ24 в разделе «Офисы». Чтобы воспользоваться новым сервисом, требуется выбрать необходимую услугу, точку продаж, а также удобное время и дату посещения.

Далее по смс или email (в зависимости от того, какой тип уведомления был выбран) клиенту приходит подтверждение записи и пин-код, который необходимо ввести при получении талона в офисе. При этом информацию о визите можно распечатать или автоматически добавить в календарь на смартфоне или компьютере. За день до назначенной даты клиент получает напоминание. При необходимости запись можно отменить или перенести на другое время.

Новая технология позволяет клиенту без очереди получить консультацию или совершить операцию в отделении. Данный сервис на сегодняшний день не предоставляет ни один крупный банк в России. По оценке банка, за счет выравнивания нагрузки между отделениями и роста продаж экономический эффект от внедрения такого сервиса составит около 450 млн рублей за год.

В ближайшей перспективе ВТБ24 сделает доступным сервис дистанционной записи в интернет- и мобильном банке.

Фото: http://www.italonceramica.ru/it/realizzazioni/ufficieluoghidilavoro-3/vtb24bank-167/