Владимирцы могут регистрировать машины без полиса ОСАГО

Теперь полис ОСАГО при регистрации автомобиля необязателен. Это не значит, что его вовсе не нужно покупать. Нужно. Но печатный вариант при прохождении процедуры регистрации авто в ГИБДД от вас не потребуют.

Новация вызвана тем, что всё больше автовладельцев оформляют электронные полисы ОСАГО, и информация об этом загружается в единую базу данных, к которой имеет доступ ГИБДД.

Александр Зайцев, начальник МРЭО ГИБДД УМВД России по Владимирской области.

С 10 июля 2017 года вступили в силу изменения в правила регистрации автомобилей в ГИБДД. В основном изменения коснулись полиса ОСАГО.

На сегодняшний день можно не предоставлять сам полис при регистрации транспортных средств.

Однако данное изменение не освобождает автовладельца транспортного средства от необходимости получения данного документа.

Во владимирском отделении МРЭО сегодня многолюдно, но большинство пришедших – это кандидаты в водители, ожидающие в очереди на сдачу прав или их получение. У других окошек тихо.

Регистрация, переоформление, утилизация проходят в кратчайшие сроки и без суеты. Выбрал услугу, взял талон, следишь за номером на электронном табло. Потом – сдаёшь документы и после удачной проверки по базам идёшь на улицу, на осмотр машины.

Кстати, с осмотром авто связано ещё одно изменение правил регистрации. Раньше если был плохо виден VIN (ржавчина «поела» или перебит намеренно), такие машины было трудно, почти невозможно зарегистрировать. Сейчас все они пойдут на экспертизу в УМВД. Если специалисты из полиции одобрят «видимость» номера, то у владельцев такого авто с регистрацией проблем не будет.

Наконец, совет, как можно сэкономить на регистрации авто. Для этого следует оформить эту процедуру через портал госуслуг. Это на 30% снизит общую стоимость пошлины. Да и удобно: запишетесь на конкретное время и в определённое место.