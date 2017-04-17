Где владимирцы могут увидеть «своих» дворян

В выставочном зале Владимирского института развития образования имени Л. И. Новиковой открылась персональная выставка художницы Людмилы Ветровой «Дворяне все родня друг другу…» Название выставки, в основе которой высказывание Пушкина, позаимствованное также Блоком, объясняется тем, что, в основном, на ней представлены работы из проекта «Портретная галерея владимирского дворянства».

Этот проект реализуют Историко-краеведческий музей Ковровского района и Людмила Ветрова. На этот раз вниманию зрителей представлено 33 графических портрета представителей владимирского благородного сословия.

Эти уникальные портреты воссозданы по различным источникам, в том числе по материалам частных собраний из различных регионов России, поскольку даже среди огромного количества исторических документов Владимирского госархива подобных портретов и фотографий имеется крайне мало.

Среди дворян Владимирской губернии немало известных в отечественной истории лиц, деятелей местного самоуправления и земства, героев различных войн, педагогов, писателей, врачей, меценатов, общественных деятелей. И возможность увидеть их лица, для широкой публики порой впервые спустя век-полтора, это почти маленькое чудо.

Среди работ можно отметить изображения семейства Танеевых, известного владимирского земца и владимирского уездного предводителя дворянства конца XIX-начала XX веков Павла Кутанина, внучатую племянницу декабриста Михаила Митькова полковницу Софью Детлову, последнего ковровского предводителя дворянства генерала и военного инженера Александра Орлова, члена Владимирской губернской земской управы педагога Александра Смирнова, командира Владимирского ополчения Крымской войны генерала Михаила Катенина, лидера владимирской организации партии кадетов Николая Муратова, председателя первого в России общества любителей велосипедной езды Николая Оболдуева и других.

Директор Историко-краеведческого музея Ковровского района Элла Фролова сообщила «Призыву», что в перспективе возможно издание целого альбома примерно со 150-ю портретами и с биографиями владимирского дворянства, причем буклет с 49 такими портретными изображениями и биографическими справками уже был выпущен несколько лет назад.

Справка. Людмила Ветрова – выпускница худграфа Ивановского госуниверситета (окончила его с «красным» дипломом), сегодня живет и работает в Ковровском районе. Созданные ею портреты неоднократно экспонировались во Владимире, Иваново, Коврове, Шуе, в других городах Владимирской и Ивановской областей. Выставка в ВИРО продлится до конца мая. Следующая выставка дворянских портретов работы Людмилы Ветровой состоится в городе Вязники.