В магазинах Мурома искали контрафактный «Боярышник»

Поводом для проверки послужили трагические случаи в Иркутске. Напомним, что от употребления контрафактной настойки там погибли несколько десятков человек.

Как сообщает портал «Муром24», в рейд по магазинам и павильонам отправились сотрудники торгового отдела по развитию потребительского рынка администрации округа. Цель проверки – выявить и пресечь незаконную продажу жидкостей, содержащих спирт.

Всего было проверено около 20 торговых точек. В одной из них настойку всё-таки обнаружили. Она стояла рядом с кассой, вместе с небольшими ёмкостями алкоголя. Товар был сертифицирован, на него имелись все сопроводительные документы.

Так как “Боярышник” принимают в лечебных целях, его продажа не запрещена. Вопрос лишь в производителе. В настоящий момент, в массовом отравлении людей обвиняют недобросовестных поставщиков из Санкт-Петербурга. Выявленная настойка, судя по этикетке, изготовлена в Казахстане.

– Мы проверили как магазины розничной торговли продовольственными товарами, так и киоски Роспечати с целью выявления данной продукции. Лосьоном “Боярышника” в городе торгуют, но не того производителя, из-за продукции которого пострадали жители Иркутской области. В целом по городу картина складывается благоприятная, – подытожила главный специалист торгового отдела Комитета по развитию потребительского рынка и продовольствию администрации о.Муром Светлана Сальникова.

Образцы настойки “Боярышника”, реализовавшейся в Муроме, уже отправлены на проверку во Владимир. Ими займется экспертно-криминалистический центр. Руководителям же торговых точек рекомендовано приостановить продажу до получения результатов исследования, которые станут известны уже через 10 дней.

Фото: http://муром24.рф/pervaya_polosa