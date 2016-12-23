Директор банка обворовала своих клиентов

В Кольчугино руководитель финансово-кредитной организации украла более миллиона рублей с банковских карт местных жителей

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Следственный отдел  ОМВД России по Кольчугинскому району завершил  расследование уголовного дела в отношении 30-летней жительницы города Мурома.

Женщина, используя служебное положение, незаконно использовала конфиденциальные персональные данные пяти клиентов и сведения об их счетах, содержащиеся в электронной форме. Таким образом  экс-руководитель обогатилась за счёт кольчугинцев на 1 миллион 300 тысяч рублей.

Мошенница свою вину не признала. Однако следователи отмечают, что  собрали  достаточную доказательственную базу причастности обвиняемой к совершению преступления.

В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд, – сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области.

https://allvin.com.ua/ news/ 67-internet-magazinov -v-ukraine-voruyut- dannye-bankovskix- kart.html/

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