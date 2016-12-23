Директор банка обворовала своих клиентов

Следственный отдел ОМВД России по Кольчугинскому району завершил расследование уголовного дела в отношении 30-летней жительницы города Мурома.

Женщина, используя служебное положение, незаконно использовала конфиденциальные персональные данные пяти клиентов и сведения об их счетах, содержащиеся в электронной форме. Таким образом экс-руководитель обогатилась за счёт кольчугинцев на 1 миллион 300 тысяч рублей.

Мошенница свою вину не признала. Однако следователи отмечают, что собрали достаточную доказательственную базу причастности обвиняемой к совершению преступления.

В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд, – сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области.

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