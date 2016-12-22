Собрание акционеров ПАО «ГИПРОСВЯЗЬ» одобрило крупный рамочный договор с ПАО «Ростелеком»

На внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ГИПРОСВЯЗЬ» большинством голосов одобрен рамочный договор между «Ростелекомом» и «ГИПРОСВЯЗЬЮ».

Цена договора составляет 2 596 000 000 рублей, включая НДС 18%.

В рамках договора подрядчик будет выполнять работы по проектированию, включая проведение экспертизы проектной документации в экспертном органе, строительно-монтажные работы и оказывать услуги по проверке проектно-сметной документации. По всему комплексу проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ установлены временные нормативы и расценки, в том числе, по направлениям: ПИР и СМР ВОЛП, включая подводные ВОЛС, станционные и гражданские сооружения, включая ЦОД, сети ШПД под ключ, линейно-кабельные сооружения, РРЛ и сети беспроводного доступа, разработка телекоммуникационной подсистемы системы 112, реализация СОРМ и других направлений.

Договор вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует до 31 декабря 2019 года включительно.

«Заключение рамочных договоров с «Ростелекомом» является устоявшейся практикой взаимодействия между нашими компаниями, тем не менее подписание нового договора свидетельствует о вотуме доверия к ПАО «ГИПРОСВЯЗЬ», – говорит генеральный директор ПАО «ГИПРОСВЯЗЬ» Алексей Малыш. – Наша компания активно участвует в работах по развитию и модернизации инфраструктуры «Ростелекома» на всей территории России, является субподрядчиком по нацпроекту «Устранение цифрового неравенства». Мы гарантируем высокое качество выполняемых работ, их соответствие ожиданиям заказчика и удобство эксплуатации созданных телекоммуникационных объектов. Активно работает обратная связь, позволяющая решать возникающие проблемы в рабочем порядке и нивелировать их в будущем».

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