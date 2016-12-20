Пенсионерка выпала из троллейбуса и погибла

Трагедия произошла сегодня в областном центре без пяти минут два пополудни. Пожилая пассажирка выпала из открытой двери троллейбуса седьмого маршрута на полном ходу и попала под задние колёса. Это случилось напротив дома №15 по проспекту Ленина – у остановки «улица Пичугина». Пенсионерка скончалась на месте происшествия до приезда скорой помощи.

Некоторые подробности случившегося появились в соцсетях, в частности, в группе «Подслушано автомобилистов» «Вконтакте». Как пишут очевидцы, троллейбус начал движение с плохо закрытой дверью (водитель не заметил этого обстоятельства). Из рук бабушки, стоящей рядом с выходом, выпал пакет – она нагнулась за ним, но не удержалась на ногах и выпала из открытой двери, угодив под колёса. Троллейбус остановился, пострадавшей попытались оказать первую помощь, вызвали неотложку. Но спасти женщину не удалось.

Как сообщила старший помощник прокурора области по взаимодействию со средствами массовой информации и общественностью Виктория Туркова, прокуратура города Владимира сейчас проводит проверку случившегося. В рамках проверочных мероприятий законники дадут оценку действиям водителя троллейбуса по обеспечению безопасности граждан и соблюдению правил перевозки пассажиров.

Фото:http://metromost.yauzaforum.ru/upper/foto/2998-008.jpg