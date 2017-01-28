В Муроме вручили награды за трезвость

Представители Международной Академии трезвости, созданной по инициативе известных учёных ряда стран и при поддержке организации объединенных наций и Юнеско, отметили тех, кто борется за здоровое поколение.

Как сообщает портал «Муром24», международный орден имени Михаила Челышова получили 10 представителей 33-го региона.

Среди награждённых – мэр Мурома Евгений Рычков, заместитель председателя Законодательного Собрания Владимирской области Ольга Хохлова и руководитель общественного движения «Трезвый город» Михаил Калинин.

– Орден учрежден в честь вашего земляка Михаила Челышова, депутата Российской Империи 3 созыва, который был одним из столпов трезвости и подготовил так называемый «сухой закон». Всего таких наград вручено порядка 370, – отмечает президент международной академии трезвости Александр Маюров.

Церемония награждения состоялась в Центре внешкольной работы Мурома в рамках проведения антиалкогольного семинара. Его участками стали делегаты из Меленковского, Селивановского, Судогодского, Гусь- Хрустального районов. В их числе руководители образовательных учреждений, учителя, психологи, инспекторы по делам несовершеннолетних.



По словам организаторов, первой площадкой для проведения семинара Муром выбран не случайно. В то время как на других территориях пока еще ищут ответ на вопрос, как оградить молодежь от алкоголя, табака и наркотиков, Муром уверенно взял курс на здоровый образ жизни.

В ближайшее время «семинары трезвости» планируется провести в Александрове и Коврове.

Фото: http://xn--24-7lcajlu.xn--p1ai/pervaya_polosa/3310-v-murome-nagradili-samyh-trezvyh.html