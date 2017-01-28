Олимпийский комитет поможет подготовиться к «Лыжне России»

В эти выходные во Владимире работает специальный мобильный центр Олимпийского комитета России, который обработает владимирским лыжникам их инвентарь по технологии “штайншлифт”.



Суть технологии заключается в нанесении на скользящую поверхность лыж особого рисунка, позволяющего улучшить скольжение. Лыжи обрабатываются на специальной машине наждачными камнями и шлифуются с нанесением структуры, подходящей для определенных погодных условий, а это помогает спортсменам выиграть дополнительные секунды во время гонки.

Как сообщил начальник управления по физической культуре и спорту администрации города Владимира Олег Медведев, проект реализуется по инициативе Федерации лыжных гонок России.

Во Владимире специалисты мобильного центра обработают 500 пар лыж для воспитанников СДЮСШОР по лыжным гонкам и биатлону имени Алексея Прокуророва, а затем вернутся в Москву.

Напомним, что массовая зимняя гонка «Лыжня России» состоится 11 февраля в парке «Дружба». Начало в 12.00.

Фото: http://www.vladimir-city.ru/news/main/932544/