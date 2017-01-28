«Самовар-party» все-таки состоится

На самый «теплый» праздник зимы владимирцев ждут 29 января в парке культуры и отдыха «Загородный». Начало в 12.00

Праздник посвящен одному из самых древних, традиционных и неотъемлемых атрибутов быта русского народа – самовару.

В парке развернется игровое действие с чайными частушками и песнями о самоваре, необычными русскими забавами и хороводами. А главным обрядом в этот день станет, конечно же, чаепитие в самых лучших его традициях и дополнением к нему – вкусные угощения, разнообразная ароматная выпечка.

Вести праздничную программу будут веселые и гостеприимные жители «Деревни Дуралеевка», которые расскажут о лучших традициях русского чаепития, проведут веселый чемпионат по дойке коровы, устроят забеги гигантских Матрешек. Все желающие смогут помериться силой и удалью в стрельбе из пушки и принять участие в давно забытых деревенских забавах.

Каждый гость станет участником Большой Самоварной лотереи. Счастливчики, чей билет окажется выигрышным, получат щедрые призы и тематические подарки.

Дополнительную информацию можно получить на сайте парка: загородныйпарк.рф и по телефону: 32-32-47.

Фото: http://загородныйпарк.рф/index.php/