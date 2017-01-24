Закрыт воздушный путь из Владимира в Санкт-Петербург

Как мы уже сообщали, Росавиация ввела ограничение срока действия сертификата авиакомпании «Псковавиа» до конца января 2017 года из-за долгов, возникших у компании перед аэропортами. В частности, она задолжала Владимирской области более 2 миллионов рублей.

Кроме того, «Псковавиа» не получила федеральную субсидию на региональные авиаперевозки. Всё это привело к тому, утверждают наши коллеги с «Зебра ТВ» со ссылкой на директора «Владимирской авиабазы» Александра Рудакова, что авиасообщение по маршруту «Владимир – Санкт-Петербург» заморожено с 1 января.

Мы убедились в этом лично, заглянув на сайты сервисных компаний, торгующих авиабилетами. Прямых рейсов «Владимир – Санкт-Петербург» они больше не предлагают.

Шансы, что сотрудничество с «Псковавиа» возобновиться, невелики. До 31 января – срока, поставленного Росавиацией – компания должна выплатить долги, которые, судя по открытым данным, в общей сложности уже достигли четверти миллиарда рублей. А это вряд ли возможно.

Фото: http://ic.pics.livejournal.com/itravel/ 23659232/890497/890497_original.jpg